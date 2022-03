Genshin Impact 2.6 è alle porte e mostra un eroe molto importante

Il lancio della versione 2.6 di Genshin Impact è davvero imminente, visto che il prossimo e atteso aggiornamento debutterà mercoledì 30 marzo 2022 (ossia domani).

Il gioco ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild non sembra infatti volersi fermare, proponendo novità come se piovesse.

Dopo le anticipazioni della versione 2.7, il team di miHoYo ha deciso di mostrare ai giocatori uno dei nuovi personaggi in arrivo nel free-to-play più giocato del momento.

Tra le tante Primogens gratuite offerte dagli sviluppatori, un nuovo trailer ci dà ora modo di ammirare un eroe davvero molto atteso.

Nell’universo di Teyvat è infatti atteso tra poche ore l’ingresso in scena di Kamisato Ayato, personaggio a 5 Stelle a cui miHoYo ha deciso di offre un nuovo trailer di livello (visionabile poco sotto).

Com’è possibile leggere nella descrizione ufficiale via Twitter, l’eroe è sicuramente un solitario armato di spada, che ama dileguarsi nel buio piuttosto che fraternizzare con alleati del suo stesso livello.

«Alla maggior parte delle persone piacciono le feste animate. Alcuni amano i fuochi d’artificio abbaglianti, mentre altri preferiscono le ombre che si lasciano dietro», si legge.

E ancora, «c’è anche chi preferisce camminare nella notte, ascoltando le correnti che sussurrano per affondare i peccati nelle profondità».

Ricordiamo purtroppo che le notizie non proprio positive sono invece quelle relative alla versione 2.8, rese note nelle scorse ore e in grado di risultare piuttosto spiacevoli ai fan.

Ma non solo: nei prossimi mesi potrebbe esserci anche il possibile ingresso in scena della lingua italiana nel free-to-play, nonostante al momento manchino le conferme del caso.

Concludendo, da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo, davvero imperdibili per ogni aficionado del gioco.