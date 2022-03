Genshin Impact 2.7 vedrà l’arrivo del personaggio più atteso di sempre?

L’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact è alle porte, sebbene i giocatori abbiano già iniziato a guardare ai prossimi update, come se nulla fosse.

Chiunque segue il free-to-play prodotto e sviluppato da miHoYo – ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild – sa bene che il gioco non si è mai posto un limite per quanto riguarda nuovi contenuti e personaggi.

E se Genshin Impact 2.6 arriverà quindi alla fine del mese di marzo di quest’anno, si parla ora delle prime novità della versione 2.7.

Questo, considerando anche le notizie non proprio positive relative invece alla versione 2.8, rese note solamente nelle scorse ore.

Ora, però, come riportato da PC Games N, sembra che il tanto atteso personaggio di Genshin Impact chiamato Yelan potrebbe fare il suo debutto proprio nell’aggiornamento 2.7.

L’account Twitter Lumie ha infatti rivelato in anteprima che Yelan dovrebbe essere il primo banner del prossimo update, un personaggio a cinque stelle che i fan aspettano a braccia aperte.

Vero anche che gli sviluppatori non hanno ancora confermato la fuga di notizie, sebbene Lumie si è rivelato sempre molto affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sul gioco.

Ma non è tutto: sempre Lumie ha reso noto che Kuki Shinobu – personaggio a quattro stelle nonché vice di Arataki Itto- sarà il secondo nuovo banner della patch 2.7.

Ricordiamo anche che, tra le novità più attese dalla community in arrivo nei prossimi mesi, potrebbe esserci anche il possibile ingresso in scena della lingua italiana nel gioco.

Ma non solo: avete letto che un recente contest del gioco vi darà modo di vincere una valanga di Primogens gratuite, oltre a molto altro ancora?

Infine, in attesa di tutte le prossime novità, da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo.