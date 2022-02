Genshin Impact finalmente potrebbe arrivare in italiano: spunta il leak

Mentre i giocatori di Genshin Impact si stanno ormai divertendo con la versione 2.5 del popolare free-to-play, alcuni fortunati fan stanno avendo l’opportunità di provare in anticipo la beta dell’imminente aggiornamento 2.6.

La popolare produzione paragonata spesso a Zelda Breath of the Wild prima del lancio è infatti in continua espansione e prepara grandi attese novità, che renderanno felici in modo particolare i fan italiani in attesa di una localizzazione ufficiale.

Oltre alle sorprese molto interessanti già anticipate negli scorsi giorni, sembra che i file di gioco abbiano infatti nascosto un riferimento molto interessante per possibili traduzioni in arrivo.

I dataminer di Project Celestia hanno infatti segnalato sul loro profilo Twitter di aver trovato riferimenti in merito a traduzioni in lingua turca e italiana.

Viene segnalato che si tratta di una semplice localizzazione per menù e sottotitoli: Genshin Impact non verrà dunque doppiato in italiano, ma potrebbe essere già possibile godere della traduzione nella nostra lingua già dal prossimo aggiornamento.

Il titolo free-to-play di miHoYo si è rivelato molto popolare nel nostro territorio, dunque gli sviluppatori potrebbero aver ricevuto feedback sufficientemente elevati da giustificare maggiori investimenti nel mercato italiano.

In other words, new Game Languages: Turkish and Italian. NOT Voice Language. — Project Celestia (@projectcelestia) February 20, 2022

Trattandosi di semplici riferimenti inclusi nella versione beta del prossimo aggiornamento, è naturalmente possibile che i piani possano cambiare senza alcun preavviso, e allo stesso tempo non significa che la nuova patch vedrà immediatamente l’introduzione della lingua italiana.

Tuttavia, se queste indiscrezioni dovessero essere confermate ufficialmente, si tratterebbe della prova che Genshin Impact stia seriamente pensando a una maggiore espansione nel nostro territorio: la strategia aiuterebbe infatti a coinvolgere anche tutti quei giocatori che non masticano molto bene l’inglese.

Naturalmente vi terremo informati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere commenti o conferme ufficiali: nel frattempo, vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, ricordiamo che miHoYo ha regalato 300 Primogems a tutti i suoi fan per scusarsi dei lunghi tempi di manutenzione dei server, in occasione del lancio della patch 2.5.

Se volete prepararvi ad affrontare al meglio questa avventura in occasione del possibile arrivo della lingua italiana, segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra dettagliata guida di Genshin Impact.