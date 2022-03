Genshin Impact 2.6 sta per arrivare: miHoYo vi regala Primogems gratis

Il lancio della versione 2.6 di Genshin Impact è ormai sempre più vicino: i fan non vedono ormai l’ora di poter mettere le mani sul nuovo aggiornamento, che introdurrà tante attese novità.

Il free-to-play dallo stile grafico simile a The Legend of Zelda Breath of the Wild è sempre pronto a rinnovarsi e espandersi: in questo caso arriverà non solo un nuovo personaggio, ma anche una nuova regione.

Ricordiamo che l’aggiornamento sarà disponibile a partire da mercoledì 30 marzo: come di consueto ci sarà anche una gradita sorpresa ad attendere gli appassionati.

Come riportato da DualShockers, a partire dalla mezzanotte di mercoledì miHoYo avvierà una manutenzione dei server, che renderà impossibile accedere al gioco in preparazione del nuovo update.

La manutenzione terminerà alle ore 6.00 del mattino e avrà dunque una durata di circa 6 ore: quando i server vanno offline per queste motivazioni, Genshin Impact regala ai suoi giocatori 60 Primogems per ogni ora dall’inizio dei lavori.

Questo significa che tutti i giocatori riceveranno 300 Primogems gratis con la versione 2.6: anche se la manutenzione dovesse finire prima del previsto, gli sviluppatori hanno già garantito che sarà possibile ricevere la stessa identica quantità.

Considerando che non solo sarà disponibile il nuovo personaggio Ayato, ma che ci sarà una re-run di Venti e di altri amati protagonisti, le Primogems gratuite faranno certamente piacere ai fan del free-to-play.

A questo punto per gli appassionati non resta che segnare l’appuntamento al prossimo mercoledì, che vedrà non solo una nuova regione da esplorare ma anche nuove Primogems da conservare per le proprie evocazioni.

Nonostante la patch non sia ancora stata rilasciata ufficialmente, stanno già emergendo molte indiscrezioni interessanti sulle nuove versioni in arrivo: pare che Genshin Impact 2.7 introdurrà uno dei personaggi più attesi del gioco.

Sfortunatamente, le notizie per la versione 2.8 non sarebbero invece altrettanto positive: tale aggiornamento si occuperebbe infatti principalmente di re-run, in attesa dell’aggiornamento 3.0 che dovrebbe essere molto più grande.