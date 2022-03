Genshin Impact 2.8 avrebbe brutte notizie per chi attendeva grandi novità

Nonostante non sia ancora ufficialmente uscito l’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact, i fan stanno già iniziando ad apprendere in rete le prime indiscrezioni riguardanti le future patch del free-to-play.

Il titolo dallo stile grafico simile a The Legend of Zelda Breath of the Wild possiede infatti una grande community di leaker che in passato si sono dimostrati affidabili, anticipando grandi novità in arrivo per la produzione di miHoYo.

L’update 2.6 di Genshin Impact uscirà ufficialmente solo il 30 marzo, ovvero tra una settimana, ma i fan hanno già anticipato che cosa potremo aspettarci dalle patch 2.7 e 2.8 del titolo.

Le indiscrezioni arrivano direttamente da DD, un leaker molto conosciuto nella community e che anticipa come ormai miHoYo starebbe preparando il terreno per la versione 3.0 (via DualShockers).

Il leak suggerisce che la nuova imminente regione di Chasm dovrebbe essere divisa in 2 parti, ma che presto i giocatori dovranno abituarsi all’idea di non ricevere più alcun nuovo personaggio 5 stelle per molto tempo.

Pare infatti che l’ultimo nuovo protagonista evocabile dovrebbe arrivare nella patch 2.7: la versione 2.8 di Genshin Impact dovrebbe invece unicamente un update «re-run», dedicato a rilasciare nuovamente contenuti precedentemente disponibili.

DD afferma quindi che ci si aspetta un nuovo personaggio maschile solo nell’aggiornamento 3.0, mentre la versione 3.1 dovrebbe vedere l’inclusione del primo personaggio di tipo Dendro.

[Semi-reliable – Alleged!DD] – Chasm is 2 versions, 1 map.

– 2.7 has the last new [5✰?] character(s) before 3.0. In context of QRT, this means a new male 5✰ is "expected" to appear in 3.0. This also corroborates earlier rumors that 2.8 is a full-rerun patch. https://t.co/gG8EURfsJ6 pic.twitter.com/lrPdG2uAw7 — SaveYourPrimos (245/370 = Ayato C0 R1) (@SaveYourPrimos) March 18, 2022

Se le indiscrezioni venissero confermate, questo significherebbe che i fan dovrebbero aspettare con molta probabilità l’update 3.0 per poter evocare Shikanoin Heizou, un personaggio che ci si aspettava sarebbe stato introdotto proprio nella patch 2.8.

Le versioni di Genshin Impact successive a 2.6 dovrebbero dunque concentrarsi prevalentemente su piccole novità, in attesa che gli sviluppatori possano svelare in via definitiva l’edizione 3.0 del titolo: ovviamente, in attesa di conferme ufficiali, vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

Se volete prepararvi a dovere con la giusta quantità di Primogems, potreste provare a vincerle gratis: sarà però necessario partecipare a un concorso artistico.

Una delle novità più attese è sicuramente il possibile arrivo della lingua italiana, precedentemente anticipato da un datamine che includeva riferimenti al nostro territorio: al momento non è ancora giunta una comunicazione ufficiale in tal senso, ma vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità.