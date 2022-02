Genshin Impact 2.5 ha una data e un bel po’ di novità gratuite

Sono giornate particolarmente eccitanti per i giocatori di Genshin Impact, visto che ormai l’arrivo della nuova versione 2.5 è davvero alle porte.

Il free-to-play sviluppato miHoYo, paragonato spesso e volentieri a Breath of the Wild, è stato in queste ore al centro di un importante evento in live streaming, atto a presentare le novità in arrivo.

Il giorno è quindi arrivato, come annunciato del resto anche nelle scorse ore, e sembra proprio che lo sviluppatore cinese abbia deciso di fare le cose per bene.

Quindi, oltre a offrire un bel po’ di Primogens gratis, è ora il turno di tutte le novità in arrivo tra una manciata di giorni a partire da ora.

Come riportato anche da Wccftech, miHoYo ha annunciato le sorprese all’orizzonte con l’Update 2.5 di Genshin Impact durante la presentazione su Twitch.

Il nuovo aggiornamento vedrà l’introduzione di Yae Miko (personaggio giocabile a 5 stelle che usa l’elemento Electro e combatte con un’arma di classe Catalyst), oltre al gradito ritorno dei banner di Raiden Shogun e Kokomi, oltre alla presenza di un nuovo Boss settimanale.

Chiamato “When the Sakura Bloom“, l’Update 2.5 di Genshin Impact sarà disponibile a partire da mercoledì 16 febbraio 2022.

Poco sotto, trovate il nuovo trailer ufficiale dedicato alle novità in arrivo, molte delle quali totalmente gratuite.

Infine, miHoYo ha anche annunciato alle novità che interesseranno il prossimo aggiornamento 2.6, il quale darà modo ai giocatori di esplorare l’area chiamata The Chasm, ricca di nemici mai visti prima (boss inclusi) e tesori da arraffare.

Per non farvi trovare impreparati alla versione 2.5 del gioco, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play del momento.

