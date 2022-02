Genshin Impact, tante Primogens gratis per la versione 2.5

Genshin Impact è sicuramente diventato col passare dei mesi un piccolo, grande fenomeno di massa, visto il successo riscosso in così breve tempo.

Il free-to-play di miHoYo, accostato (non senza un bel po’ di fantasia) a Breath of the Wild, ha ricevuto nel corso dei mesi un bel po’ di aggiornamenti, incluso l’arrivo di Primogens gratis.

Visto che è finalmente arrivato il giorno delle novità ufficiali dell’aggiornamento 2.5, attese per la giornata di oggi con un evento molto speciale, sembra proprio che lo sviluppatore cinese abbia deciso di festeggiarlo a modo.

Come riportato anche dai colleghi di DualShockers, sono stati infatti annunciati ben tre codici promozionali di Genshin Impact grazie ai quali riceverete tante Primogens senza muovere un dito.

Grazie a questi codici riscattabili potrete infatti riceverete 300 Primogem, 50.000 Mora e 5 Hero’s Wit, oltre anche a 10 Mystic Enhancement Ore.

Poco sotto, trovate i codici per riscattare una valanga di Primogens gratis e non solo:

VTPU3CQWYCSD – 100 Primogems, 10 Mystic Enhancement Ore

AB7VJC9EGDAZ – 100 Primogems, 5 Hero’s Wit

WT7D3CQEHVBM – 100 Primogems, 50,000 Mora

Riscattare i codici promozionali di Genshin Impact è davvero molto semplice e vi spieghiamo come fare: per eseguire correttamente l’operazione, vi basterà entrare nelle impostazioni dal menu di Paimon.

Una volta selezionato Account, dovrete poi cliccare su Redeem Code e inserire quindi i tre codici, ovviamente uno alla volta.

Portato a termine il procedimento, potrete riscattare le ricompense nella casella di posta di Paimon, oppure attraverso il sito ufficiale di miHoYo.

Nell’attesa di provare con mano le novità della versione 2.5 del gioco, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play più celebre degli ultimi tempi.