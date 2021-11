Genshin Impact 2.4, un leak svela la nuova regione

Genshin Impact continua a essere un fenomeno quasi senza precedenti, considerando che sebbene da oggi sia disponibile l’aggiornamento 2.3 già si parla del prossimo update 2.4.

Il free-to-play di miHoYo, ispirato – perlomeno in parte a The Legend of Zelda Breath of the Wild – continua infatti a macinare fior di milioni (e di giocatori), in barba ai detrattori.

Poche ore fa, infatti, il team di sviluppo ha svelato un’altra importante doppietta che farà il suo debutto nell’update 2.4, davvero degna di nota.

Senza contare che un leak avrebbe inoltre svelato che sarebbe in arrivo una nuova tipologia di armi, la quale promette di essere realmente sorprendente.

Ora, come riportato da Game Rant, uno dei più affidabili leaker di Genshin Impact, ovvero Genshin Intel, ha twittato una lista di contenuti per l’aggiornamento 2.4.

La novità più interessante è senza dubbio l’aggiunta di una nuova regione chiamata Enkanomiya, già trapelata un paio di giorni fa.

A quanto pare, l’ulteriore fuga di informazioni dalla beta confermerebbero ufficiosamente l’arrivo di questa nuova mappa completamente esplorabile, prevista – pare – il prossimo 5 gennaio 2022.

Come accennato poco sopra, il nuovo aggiornamento porterà al gioco anche Yun Jin e Shenhe, entrambi legati al personaggio di Liyue.

Avete letto anche che, solo qualche giorno fa, miHoYo ha deciso di permettere ai fan di Genshin Impact di monetizzare sulle loro fan art e creazioni personali?

Ma non solo: lo studio di sviluppo orientale starebbe anche già pensando al futuro, in quale potrebbe riservare anche un gioco nuovo di zecca davvero inaspettato.

Infine, volete avere altre Primogems gratis? Se la risposta è positiva, potrebbe interessarvi la sedia da gaming ufficiale di Genshin Impact, davvero da non perdere.