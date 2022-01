GameStop inizierà a vendere NFT, e chiede agli sviluppatori di crearne

Negli ultimi mesi abbiamo dovuto imparare in fretta i primi rudimenti di NFT, blockchain e criptovalute, ma GameStop pare ci investirà molto nel 2022.

Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta nei meandri di Ghost Recon Breakpoint, su cui Ubisoft ha sperimentato creando dei contenuti digitali unici.

Un tentativo che non è andato a finire bene perché ha incontrato la furia degli utenti, ma su cui l’azienda continuerà ad investire nonostante tutto.

E pare proprio che quello di investire negli NFT sia l’obiettivo di GameStop ora, che sta cercando nuove idee per diversificare la propria offerta in futuro.

Il colosso della compravendita di videogiochi (e non solo) sembra che si butterà intensamente nel mondo dei non fungible token, con un piano ben preciso per il futuro prossimo.

GameStop, stando ad un report dei Wall Street Journal, ha investito nell’assunzione di un nutrito numero di professionisti ed esperti per costruire un marketplace digitale, dedicato esclusivamente ai contenuti unici.

Un negozio online dove gli utenti possono comprare, vendere, e scambiare NFT ed oggetti di gioco virtuali. Il report del giornale riferisce che il lancio di questa piattaforma sia previsto per il 2022, in modo da entrare subito nel trend.

E non solo, perché GameStop sta invitando tutte le aziende produttrici di videogiochi a creare degli NFT da inserire nel proprio hub online. Sono già partite le collaborazioni, o stanno partendo, con tutti i maggiori publisher e sviluppatori.

In questo modo, per esempio, aziende come Square Enix possono creare dei contenuti esclusivi per titoli come Final Fantasy XIV, e poi inserirli nel nuovo mercato online di GameStop per la vendita.

Se anche GameStop inizia ad interessarsi significa che il discorso sugli NFT sta entrando nel vivo, a prescindere da come finirà e da cosa ne sarà di qui a qualche mese.

Un’azienda che, come tante altre simili, ha subito moltissimo il contraccolpo della crescita delle vendite digitali e sta cercando modi per rinnovarsi e migliorare la propria situazione.

Anche Konami si è buttata a capofitto nel discorso, creando degli NFT di Castlevania per poi sparire di nuovo.

Square Enix, invece, ha dichiarato in maniera molto precisa che gli NFT saranno un tema importante per il futuro, specificando che vorrà investirci.