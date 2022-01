Konami si ricorda dei videogiochi per lanciare gli NFT di Castlevania

Konami da qualche tempo ha un rapporto tutto suo con il mondo dei videogiochi. Spedite in soffitta cose come Metal Gear, Castlevania e Silent Hill – per citare le prime che vengono in mente – il celebre publisher nipponico ha concentrato i suoi sforzi su eFootball, con risultati opinabili, e su alcune produzioni più di nicchia.

Quando, in occasione del lancio di Getsu Fuma Den, avemmo la possibilità di interagire direttamente con il publisher, fu interessante notare le tante idee e anche le fonti di ispirazione illustri dietro i suoi progetti per il futuro.

Tuttavia, al momento quella voglia di fare videogiochi che inventassero qualcosa di nuovo ancora non si è vista da vicino, ma anzi Konami continua a essere un grande assente nel panorama videoludico odierno. Non per tutto, però: ogni tanto, le sue IP trovano nuova luce, ma per cose che non hanno niente a che fare con i videogiochi in sé.

Konami ha realizzato serie come Metal Gear, Silent Hill, Castlevania e Contra

Pensate alle paperelle (adorabili) di Metal Gear, ad esempio. E pensate ora agli NFT che celebrano i 35 anni di Castlevania.

Se un tempo sarebbero stati pubblicati dei wallpaper per commemorare l’occasione, nel 2022 si lanciano gli NFT con tanto di asta per aggiudicarseli, destinata ovviamente ai fan disposti a investire per portare a casa dei token non fungibili unici che possano dichiarare di loro proprietà.

Konami ha lanciato il sito che rimanda alle aste nelle scorse ore, segnalando che ogni fan può comprare solo un singolo NFT, e che tra questi sono comprese scene di gioco, canzoni di sottofondo e alcuni artwork realizzati per l’occasione.

Le aste prenderanno piede alle ore 23.00 italiane del 12 gennaio e andranno avanti fino alle ore 3.00 italiane del 15. Se volete partecipare, potete trovare tutti i dettagli su come farlo direttamente alla pagina ufficiale a questo link.

La pagina dedicata agli NFT di Castlevania

Nel frattempo, gli NFT si avvicinano sempre più ai videogiochi in sé. Ubisoft ha già lanciato l’esperimento Ubisoft Quartz, Square Enix ha pubblicato una lettera aperta molto discussa per spiegare il suo interesse verso la materia e l’industria è divisa – con altre voci come quella di Josef Fares che preferirebbero prendere una pistolettata che un NFT.

Rumor insistenti vorrebbero comunque Konami essere intenzionata a rispolverare Metal Gear, con discussi lavori in corso affidati a terze parti per un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Una mossa pensata per affiancare il film in lavorazione con Oscar Isaac, a sua volta disperso in azione da parecchio tempo? Difficile a dirsi, al momento.

Con Naked Snake dovrebbe tornare anche Silent Hill, e Konami avrebbe piani anche per Castlevania – secondo le stesse fonti. Per il momento, tuttavia, si è limitata agli NFT. Per il futuro vedremo.