Se volevate giocare Fall Guys su Switch e Xbox nel 2021, rimarrete delusi

Nonostante il 2021 fosse ormai quasi terminato, Fall Guys non aveva ancora ricevuto una data di lancio ufficiale per le versioni Switch e Xbox che non fosse una generica fine dell’anno: un’assenza di novità che, alla fine, ha portato a un epilogo purtroppo prevedibile per gli appassionati.

I possessori di Nintendo Switch e Xbox saranno infatti delusi dall’ennesimo rinvio delle nuove edizioni di Fall Guys, che sono state posticipate ufficialmente al 2022.

Evidentemente, lo sviluppo di queste versioni si sta dimostrando molto travagliato: annunciate originariamente per l’estate del 2021, Mediatonic aveva poi deciso di posticiparne l’uscita alla fine dell’anno.

Il tempo aggiuntivo non deve essere stato sufficiente per implementare il divertentissimo party game che ha conquistato il pubblico su PlayStation e PC anche sulle piattaforme di Nintendo e Microsoft, portando così al deludente annuncio.

Come riportato da Nintendo Life, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un nuovo comunicato sul proprio sito ufficiale, che vi riporteremo di seguito:

«Sappiamo che siete tutti emozionati per il lancio di Fall Guys su Nintendo Switch e Xbox, e per buone ragioni. C’è stata molta speculazione sui social media che collegavano il lancio della Stagione 6 a queste nuove versioni console: volevamo chiarire che ciò non è vero, così da non confondere chiunque cercasse il gioco su queste piattaforme. Vi ringraziamo per essere stati pazienti con noi, si tratta di una delle nostre principali priorità in sviluppo attivo e non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli con voi nel 2022».

In altre parole, Mediatonic non riuscirà a lanciare le versioni in tempo per la fine dell’anno, rendendo necessario un rinvio al prossimo anno.

Purtroppo non è chiaro però esattamente quando i fan dovrebbero aspettare l’arrivo delle versioni su Switch e Xbox, dato che non è stata fornita una finestra di lancio maggiormente precisa.

L’augurio è naturalmente che ciò possa accadere durante i primi mesi del 2022, dove dovrebbero comunque arrivare novità sul loro sviluppo.

Il grande successo ottenuto dal party game è dovuto in parte anche alla sua inclusione nel mese di lancio su PlayStation Plus: proprio con Sony sembra esserci un rapporto speciale, come dimostrato dall’inclusione di una skin dedicata a un big importante.

Ma non si è trattata dell’unica novità a tema, dato che in precedenza è arrivato anche un tenerissimo omaggio a un’esclusiva PS5.