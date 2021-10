Games with Gold, annunciati i giochi gratis di novembre: c’è anche Batman

Puntuali come sempre arrivano i Games With Gold, la selezione di giochi gratuiti di Microsoft offerta ai suoi abbonati che nel mese di novembre propone un gioco di Batman.

Si tratta di uno dei giochi più stravaganti dedicati al Cavaliere Oscuro, che hanno ispirato anche un bellissimo film uscito di recente.

Tra l’altro proprio Batman potrebbe essere protagonista di un videogioco davvero improbabile, un rivale di Super Smash Bros in un multiverso assurdo.

Questi giochi annunciati daranno il cambio ai Games With Gold di ottobre, che sono ancora disponibili per qualche giorno per il download.

L’annuncio dei giochi di novembre è arrivato come sempre puntualissimo dal sito ufficiale Xbox, con l’elenco completo dei titoli.

Questi i giochi compresi nell’abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di novembre:

Moving Out

Kingdom Two Crowns

Rocket Knight

Lego Batman 2 DC Super Heroes

Moving Out, uno spassosissimo titolo multiplayer in cui bisogna traslocare, sarà disponibile per tutto il mese di novembre.

Per quanto riguarda Kingdom Two Crowns, un gestionale molto profondo, sarà scaricabile dal 16 novembre al 15 dicembre.

Rocket Knight, un grande classico della SEGA del passato, sarà scaricabile invece dal 1 al 15 novembre.

Chiudendo invece con LEGO Batman 2 DC Super Heroes, un’avventura che ci mette nei panni di tanti eroi DC Comics, lo potrete scaricare dal 16 al 30 novembre.

Lo scorso mese Games With Gold ha accolto anche il più amato dei Resident Evil, un regalo veramente gradito dai fan.

Il tutto mentre Xbox pensa già al futuro, mostrando a tutti i giocatori le sue idee per la console del futuro… del 2042 per la precisione.

E non dimenticavi di Xbox Game Pass ovviamente, che proprio di recente ha aggiunto un sacco di giochi interessanti al catalogo.