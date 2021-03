Games With Gold, annunciati i quattro giochi gratis di aprile

Microsoft ha svelato i Games With Gold di aprile 2021 per Xbox One e Xbox Series X|S.

La lista presentata oggi comprende quattro giochi gratis per gli abbonati a Xbox Live Gold sparsi tra le varie piattaforme della famiglia Microsoft.

Questo l’elenco completo:

Vikings: Wolves of Midgard: 1-30 aprile

Truck Racing Championship: 16 aprile – 15 maggio

Dark Void: 1-15 aprile

Hard Corps: Uprising: 16-30 aprile

April's Games with Gold kicks off with Vikings: Wolves of Midgard and Dark Void, followed by Truck Racing Championship and Hard Corps: Uprising. Full details here: https://t.co/8P3BPDkGez — Xbox Wire (@XboxWire) March 30, 2021

Di cosa si tratta, visto che alcuni di questi titoli sono abbastanza oscuri e potreste non conoscerli?

Vikings: Wolves of Midgard è un action RPG del 2017 firmato Games Farm, mentre Truck Racing Championship è un titolo automobilistico dal piglio simulativo a base di camion.

Dark Void è forse il gioco più popolare del lotto ed è un action adventure del 2010 dalla scuderia di Capcom, mentre Hard Corps: Uprising è un retro run-and-gun action.

Probabilmente non il mese più ispirato nella storia di Games With Gold, ma si tratta comunque di quattro titoli per arricchire la vostra collezione.

I giochi hanno un valore complessivo di quasi 130 dollari al valore corrente e vi aiuteranno a sbloccare un totale di 3200 punti Gamerscore.

Lo scorso mese non era andato troppo meglio, ma vi ricordiamo ugualmente che potete ancora riscattare una parte di quella lista fino a domani incluso.

Gli abbonati non avevano preso particolarmente bene il reveal di quei giochi, al punto che avevano espresso il loro disappunto online.

In particolare, con Microsoft che punta sempre di più su Xbox Game Pass (della cui versione Ultimate Games With Gold fa in ogni modo parte), la concorrenza con le scelte di PlayStation Plus è sempre più improbabile.

Sono state settimane piuttosto delicate per il servizio della casa di Redmond, ad ogni modo, con un cambio di nome dell’intero Xbox Network per evitare confusioni con Xbox Live Gold.

Inoltre, è stato finalmente tolto il paywall per i titoli multiplayer gratuiti come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty Warzone, sebbene la rimozione sia ancora in fase di test presso i giocatori insider.