Addio Xbox Live, adesso il cambio è ufficiale

Gli indizi si erano fatti molto insistenti nelle ultime ore e sono appena arrivate le prime conferme ufficiali: Microsoft, dopo tanti anni, ha deciso di dire addio all’uso del nome Xbox Live per i servizi online delle sue piattaforme da gioco, che saranno conosciuti semplicemente come il network Xbox.

La notizia è stata confermata alle pagine di The Verge: il noto sito specializzato è stato raggiunto dalla nota ufficiale di un portavoce di Microsoft, che ha dato conferma degli indizi delle scorse ore. Nella nota, leggiamo:

‘Xbox network’ fa riferimento al servizio online sotto l’ecosistema Xbox, che è stato aggiornato nel Microsoft Service Agreement. Il passaggio da ‘Xbox Live’ a ‘Xbox network’ intende distinguere i servizi sotto l’ecosistema Xbox dalle membership di Xbox Live Gold.

Microsoft vuole distinguere il network basilare di Xbox da Xbox Live Gold

L’intento, quindi, come spiegato dal portavoce, è rendere il più chiara possibile la differenza tra i normali servizi online e l’abbonamento premium a Xbox Live Gold: in quel caso il nome dovrebbe rimanere invariato e non potrebbero generarsi confusioni tra cosa sia un utente Xbox Live e cosa un utente Xbox Live Gold, perché i primi saranno semplicemente “utenti del network Xbox”.

Si tratta indubbiamente di una decisione storica: sono infatti trascorsi diciotto anni da quando venne lanciato il nome Xbox Live (che era anche diventato parte integrante della nomenclatura di Major Nelson, un tempo conosciuto come proprio come “Major Nelson di Xbox Live” — sottolinea The Verge).

Attendiamo che il cambiamento prenda piede anche per il pubblico: per il momento, era stato notato solo nell’alpha delle novità in arrivo per i giocatori Xbox.