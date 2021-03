Xbox Live Gold mai più: i free-to-play online ora sono davvero gratis

Pochi giorni fa, Microsoft ha deciso di dire addio all’uso del nome Xbox Live per i suoi servizi online delle varie piattaforme da gioco. Questi, da ora, saranno ora conosciuti semplicemente come network Xbox.

Ora, un nuovo passo avanti: da ora il Live Gold non sarà più necessario per giocare – in modalità del tutto gratuita – ai titoli free-to-play. Discorso assolutamente simile per quanto riguarda la Party Chat e la funzione Looking 4 Groups.

Va detto in ogni caso che questo “cambio” non è stato ancora reso disponibile per tutti i giocatori, sebbene siano partiti ufficialmente i primi test per gli Xbox Insider, come reso noto dal portale VGC.

Già a gennaio Aaron Greenberg, general manager per il marketing di Xbox, aveva condiviso la notizia di un ‘reset’ del servizio Gold, dichiarando che: «nessun cambiamento per i prezzi di Xbox Live Gold, i giochi free-to-play sbloccati».

Ecco il messaggio originale pubblicato in queste ore via sito ufficiale Xbox:

Il multiplayer nei giochi free-to-play, Looking 4 Groups e Party Chat su Xbox non richiedono più un abbonamento Xbox Live Gold, al momento stiamo testando queste modifiche al servizio prima della disponibilità generale.

Oltre a giochi decisamente celebri (e giocati da milioni di persone) come Call of Duty Warzone e Fortnite, ricordiamo che anche il prossimo e atteso Halo Infinite presenterà un’esperienza multiplayer free-to-play non appena il gioco verrà rilasciato per console Xbox, ossia durante l’autunno del 2021 (nonostante Jason Schreier abbia lasciato intendere che il nuovo sparatutto con protagonista Master Chief potrebbe non vedere la luce a fine anno).

Sempre a gennaio di quest’anno, Microsoft ha annullato i piani circa l’aumento di prezzo di un abbonamento Xbox Live Gold di sei mesi del 50% (a seguito delle enormi proteste da parte della community, che hanno convinto la Casa di Redmond a fare dietrofront).