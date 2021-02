I giochi gratis di marzo per Xbox Games With Gold stanno facendo arrabbiare i fan

Poche ore fa, vi abbiamo prontamente riferito che Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis che gli abbonati a Games With Gold riceveranno durante il prossimo mese di marzo.

Il servizio premium di Xbox Live metterà sul piatto due proposte per Xbox One e Xbox Series X|S oltre ad altri due titoli incentrati sulla retrocompatibilità, originariamente usciti sulla vecchia Xbox 360.

Parliamo di Warface: Breakout dal 1 al 31 marzo (19,99 dollari), Vicious Attack Llama Apocalypse dal 16 marzo al 15 aprile (14,99 dollari), Metal Slug 3 in versione Xbox 360 dal 1 al 15 marzo (9,99 dollari) e Port Royale 3 in versione Xbox 360 dal 16 al 31 marzo (19,99 dollari).

Sfortunatamente, la reazione dei fan ai nuovi giochi gratuiti di marzo è stata assolutamente negativa. Su YouTube, Microsoft ha rilasciato un breve video che mostra la lineup di titoli gratis, tante che il filmato sembra essere stato letteralmente inondato di commenti negativi e di disappunto.

Al momento della stesura di questo articolo, il filmato conta infatti oltre 1,4 mila dislike, un numero realmente sorprendente nonché davvero più alto rispetto ai classici like (un migliaio di meno).

Nel frattempo, il sito di notizie Pure Xbox ha ospitato un sondaggio chiedendo ai fan cosa ne pensano dei Games with Gold gratuiti per marzo 2021. Di quelli intervistati, il 48% ha affermato che il pacchetto è “terribile” mentre il 34% sembra essere “non contento” dei giochi.

Si tratta, di fatto, di una delle reazioni negative più forti che i fan hanno avuto finora nei confronti delle proposte Xbox Games With Gold gratuite. Ci auguriamo vivamente che per le successive la situazione possa migliorare (e di molto).

Per mettere mano ai giochi Games With Gold, potete procedere in due modi: il primo è sottoscrivere un abbonamento specifico, oppure acquistare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.