Xbox Games With Gold, ecco i giochi gratis di marzo 2021

È tempo di nuovi giochi gratis per gli abbonati a Games With Gold, il servizio premium di Xbox Live strettamente correlato alla possibilità di accedere alle esperienze online dei videogame sulla propria console Xbox.

In data odierna, infatti, Microsoft ha annunciato sul suo blog ufficiale i nuovi giochi gratis mensili in arrivo per marzo 2021, con due proposte per Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S e due proposte votate alla retrocompatibilità, originariamente uscite su Xbox 360.

I giochi di marzo 2021 su Xbox Games With Gold

La line-up del mese è così composta (tra parentesi il prezzo di listino abituale dei giochi proposti, per darvi l’idea di quanto li avreste pagati se aveste dovuto acquistarli):

Warface: Breakout – dal 1 al 31 marzo ($19,99)

– dal 1 al 31 marzo ($19,99) Vicious Attack Llama Apocalypse – dal 16 marzo al 15 aprile ($14,99)

– dal 16 marzo al 15 aprile ($14,99) Metal Slug 3 – Xbox 360 | dal 1 al 15 marzo ($9,99)

– Xbox 360 | dal 1 al 15 marzo ($9,99) Port Royale 3 – Xbox 360 | dal 16 al 31 marzo ($19,99)

Warface: Breakout è uno shooter incentrato su gunplay e strategia in soggettiva, in cui dovete trovare l’equilibrio tra riflessi e pianificazione per avere la meglio sugli altri giocatori, in un’esperienza votata al PvP. Vicious Attack Llama Apocalypse è, invece, un titolo incentrato sulla cooperativa locale, immaginato come uno shooter twin-stick ricco di mech e, beh, lama, ovviamente.

Tra i giochi retrocompatibili, Metal Slug 3 ha bisogno di poche presentazioni e porta avanti la filosofia di azione, spari e adrenalina a scorrimento che ha fatto la fortuna della serie, ricca anche di veicoli e armi tra i più improbabili. Port Royale 3, invece, è ambientato nel XVII Secolo e vi pone nei panni di un capitano di mare determinato a diventare semplicemente il più potente uomo del Nuovo Mondo. Come? Decidetelo voi.

Per accedere ai titoli Games With Gold, vi ricordiamo, avete due opzioni: potete sottoscrivere un abbonamento specifico a Xbox Games With Gold, oppure potete acquistare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

In questo caso, infatti, non solo avrete diritto ai benefici di Live Gold, ma potrete anche accedere alla libreria di videogiochi on demand di Game Pass, dove trovate anche le uscite di casa Microsoft fin dal day-one – come Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps o The Medium.