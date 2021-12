Games With Gold, annunciati i giochi gratis di gennaio (e sono vintage)

Puntuali come sempre arrivano i Games With Gold, la selezione di giochi gratuiti di Microsoft offerta ai suoi abbonati che nel mese di gennaio propone dei giochi dal gusto vintage.

L’iniziativa è ovviamente legata alle console di casa Xbox e, come è facile intuire, destinata quindi solo ed esclusivamente ai possessori di un abbonamento Xbox Live o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi gratis di dicembre sono ancora disponibili per alcuni giorni, ed hanno chiuso un’annata davvero molto densa di titoli offerti da Xbox.

Qualche ora fa era stato diffuso un leak con i giochi gratuiti di dicembre di Games With Gold, una cosa ormai puntuale per quanto riguarda questo tipo di iniziative.

L’annuncio ufficiale arriva, come sempre, tramite il sito ufficiale di Xbox, che ci riporta anche le date in cui questi giochi saranno disponibili.

Questi i giochi compresi nell’abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di gennaio:

Aground (16 gennaio – 16 febbraio)

NeuroVoider (1 gennaio – 31 gennaio)

Radiant Silvergun (1 gennaio – 15 gennaio)

Space Invaders Infinity Gene (16 gennaio – 31 gennaio)

Aground e NeuroVoider saranno per Xbox One- oltre ad essere anche giocabili per Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità.

Nel mentre, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene sono invece pensati per l’utenza Xbox 360 sebbene, proprio come i giochi per One, saranno giocabili su Xbox Series sempre via retrocompatibilità.

Mentre vi preparate a fare posto a questi nuovi giochi da installare sugli hard drive delle vostre console, sappiate che siete ancora in tempo per scaricare gli ultimi giochi gratis di dicembre.

A proposito di giochi gratis, anche PlayStation Plus è stato vittima di un leak per quanto riguarda la lineup di titoli gratuiti di gennaio: ecco cosa possiamo aspettarci.

E non dimenticatevi dei giochi gratis di Epic Games Store: quello di oggi è davvero una perla da recuperare.