Games With Gold, un leak svela i giochi gratis di gennaio 2022

I Games With Gold, ossia i giochi gratis per gli utenti Xbox più affezionati, torneranno ovviamente anche durante il mese di gennaio 2022, tanto che ora i titoli sarebbero trapelati grazie a un leak.

L’iniziativa è ovviamente legata alle console di casa Xbox e, come è facile intuire, destinata quindi solo ed esclusivamente ai possessori di un abbonamento Xbox Live o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi gratis del mese di dicembre erano stati annunciati alcune settimane fa, e come sempre comprende una selezione di quattro titoli per Xbox 360 e piattaforme successive.

Vi ricordiamo che è anche possibile riscattare gli ultimi giochi gratis del mese, in modo da non farvi mancare nulla.

Ora, come riportato da TwistedVoxel, sono stati leakati apparentemente i giochi in arrivo durante il primo mese del prossimo anno.

La lista arriva dal sempre affidabile billbil-kun di Dealabs ed è quindi da ritenersi alquanto affidabile:

Aground (16 gennaio – 16 febbraio)

NeuroVoider (1 gennaio – 31 gennaio)

Radiant Silvergun (1 gennaio – 15 gennaio)

Space Invaders Infinity Gene (16 gennaio – 31 gennaio)

Aground e NeuroVoider saranno per Xbox One- oltre ad essere anche giocabili per Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità.

Nel mentre, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene sono invece pensati per l’utenza Xbox 360 sebbene, proprio come i giochi per One, saranno giocabili su Xbox Series sempre via retrocompatibilità.

Ricordiamo anche che, solo durante la giornata di ieri, non poteva mancare neanche il puntuale leak mensile di PlayStation Plus per quanto riguarda i giochi gratis.

Non arrivano però solamente belle notizie, visto che un gioco abbastanza atteso per Xbox è stato rinviato al 2022.

Infine, date un’occhiata agli sconti di gennaio di PlayStation Store per scoprire le migliori offerte sotto 10, i 5 e perfino i 3 euro, molte delle quali davvero da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo.