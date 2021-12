Epic Games Store: l’ottavo gioco gratis di Natale è per chi ama i vampiri

Ad Epic Games Store piacciono le tradizioni, perché anche nelle vacanze natalizie del 2021 tornerà a regalare tanti giochi gratis per Natale.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

Epic Games Store offrirà la bellezza di 15 giochi gratis alla fine di questo mese, con un titolo gratuito ogni giorno dal 16 al 30 dicembre.

Questa iniziativa di Epic Games Store sostituisce i classici giochi gratis della settimana, un evento che va avanti ormai dal 2018 con una lunghissima storia di titoli regalati.

L’ottavo gioco gratis di Natale di Epic Games Store è Vampyr, che sarà disponibile solamente fino a domani!

Ecco la descrizione di Vampyr:

Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e ti sei appena trasformato in un vampiro. La città è devastata da una terribile influenza e, in quanto medico, è tuo dovere trovare una cura per salvare i cittadini. Ma sei anche un vampiro, condannato a nutrirti del sangue di coloro che hai giurato di curare. Riuscirai a controllare il mostro che si cela dentro di te? Il destino di Londra dipende dalle tue azioni.

Il gioco sarà disponibile solo per 24 ore, quindi avete un solo giorno di tempo per riscattarlo, altrimenti sarà perso per sempre. Dopodiché, una volta riscattato, sarà sempre disponibile sul catalogo.



I giochi gratis di Natale di Epic Games Store vengono annunciati ogni giorno alle 17.00, quindi vi consigliamo di tornare su queste pagine per non perdervi nessuno dei giochi gratuiti!

Come riscattare i giochi gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.