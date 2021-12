Games With Gold, disponibili gli ultimi giochi gratis di dicembre

Puntali come ogni mese arrivano i Games With Gold, i giochi gratis di dicembre per gli utenti Xbox più affezionati.

L’iniziativa è legata alle console della famiglia Xbox e, come sapete, destinata solo ai possessori di un abbonamento Xbox Live o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi gratis del mese di dicembre erano stati annunciati qualche settimana fa, e come sempre comprende una selezione di quattro titoli per Xbox 360 e generazioni successive.

Vi ricordiamo che non è più possibile riscattare alcuni dei giochi gratis di dicembre, tra quelli disponibili nel programma Games With Gold.

Prima di tutto, facciamo un comodo ripasso dei giochi gratis del mese di dicembre di Games With Gold:

The Escapists 2 (1 – 31 dicembre)

Tropico 5 – Penultimate EdiTion (16 dicembre – 15 gennaio 2022)

Orcs Must Die! (1 dicembre – 15 dicembre)

Insanely Twisted Shadow Planet (16 dicembre – 31 dicembre)

Mentre Orcs Must Die! non è più riscattabile, da oggi potete scaricare gratuitamente Tropico 5 e Insanely Twisted Shadow Planet sulle vostre console.

Ecco la descrizione di Tropico 5:

Torna sulla remota isola di Tropico nel nuovo episodio del “simulatore di dittatore”, apprezzato dalla critica e adorato dagli appassionati. Prolunga il dominio della tua casata dal primo periodo coloniale al 21° secolo e oltre.

Ecco invece Insanely Twisted Shadow Planet:

Insanely Twisted Shadow Planet è un folle action-adventure 2D, in cui ti ritroverai a esplorare ambienti originalissimi e a combattere contro bizzarre creature nel tentativo di raggiungere il centro del misterioso Pianeta ombra! Risolvi intricati rompicapi e potenzia la tua astronave con tecnologia aliena mentre lotti per salvare il tuo pianeta natale.

Insomma, iniziate a fare spazio sugli hard drive delle vostre console, perché anche dicembre è un mese dove giocare a tanti titoli gratuiti.

In questo senso Xbox Game Pass ha veramente esagerato questo mese: ci sono 12 nuovi giochi tra cui Halo e One Piece.

Però non arrivano solamente belle notizie, perché un gioco abbastanza atteso per Xbox è stato rinviato al 2022. Almeno avrete tempo per recuperare tutti questi giochi gratis.