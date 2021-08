Games With Gold, annunciati i giochi di settembre: c’è un titolo di Kojima

Microsoft ha annunciato i nuovi Games With Gold previsti per il mese di settembre e, a sorpresa, c’è una coppia di titoli di Hideo Kojima.

Con Kojima in orbita PlayStation, grazie anche al successo di Death Stranding, la notizia è senz’altro destinata a fare rumore.

Il creatore di Metal Gear è stato tra i protagonisti della serata di ieri alla Opening Night Live della Gamescom, mostrando un discusso gameplay di Death Stranding Director’s Cut.

Quanto a Games With Gold, si tratta di un mese senza dubbio impreziosito da questa new entry, dopo un già buono agosto.

Questi i giochi compresi nell’abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di settembre:

Warhammer: Chaosbane

Mulaka

Zone Of The Enders HD Collection

Samurai Shodown 2

Warhammer: Chaosbane è disponibile dall’1 al 30 settembre, mentre seguirà Mulaka tra il 16 settembre e il 15 ottobre.

Chaosbane è un co-op locale e online Diablo-like:

Affronta le orde del Caos in un mondo devastato dalla guerra e dominato dalla magia. Da solo o con un massimo di 4 giocatori in co-op locale o online, scegli un eroe tra 5 classi di personaggi e preparati a battaglie epiche sfruttando alcuni dei manufatti più potenti del Vecchio Mondo.

Mulaka, invece, è un action adventure tridimensionale basato sulla cultura Tarahumara, una civiltà del Messico.

Da Xbox 360 arrivano Zone of the Enders HD Collection, la coppia di giochi di Hideo Kojima rimasterizzata e fruibile in retrocompatibilità (1-15 settembre), e Samurai Shodown 2 (16-30 settembre).

Zone of the Enders HD Collection comprende il capitolo originale della serie action spaziale a base di mecha e il suo seguito diretto, The 2nd Runner.

I classici sono stati lanciati in origine per PS2 dall’originale Kojima Productions e Konami, e sono stati rimasterizzati nel 2012.

Samurai Shodown 2 è infine un picchiaduro classico con un roster di 15 combattenti, con le sue tipiche meccaniche incentrate sull’uso della spada.

Tutti i giochi, complessivamente, hanno un valore commerciale attuale pari a $99,96 e un quantitativo di punti Gamerscore di 4000.

Quanto a titoli gratis, mentre questi sono fruibili solo su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S, anche gli utenti PlayStation Plus hanno di che gioire.

Su PC, invece, abbiamo appena scoperto il nuovo giveaway settimanale di Epic Games Store, che include una sorpresa rimasterizzata.

Amazon Prime Gaming, allo stesso modo, ha aggiornato la sua lineup per il mese di settembre, con un titolo della scuderia EA.