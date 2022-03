Game Pass di PlayStation non avrà la caratteristica più importante di Xbox

Poche ore fa sono state svelate altre informazioni sul Game Pass di PlayStation, con il quale la casa nipponica sfida apertamente Xbox.

Il servizio in abbonamento di Microsoft ha cambiato la percezione della distribuzione dei videogiochi, e molti hanno cercato di creare una proposta simile.

Alla fine dello scorso anno, Jason Schreier di Bloomberg aveva lasciato trapelare informazioni molto fresche sul progetto, con tanto di nome in codice “Spartacus”.

E poche ore fa il reporter è tornato alla carica, rimarcando che il Game Pass di PlayStation è vicinissimo, con un annuncio davvero prossimo.

Schreier ha già definito alcune di quelle che sarebbero le caratteristiche del Game Pass secondo PlayStation, confermando in questo secondo report alcune delle indiscrezioni che ha ottenuto.

Sappiamo, ad esempio, che con i tre tier di abbonamento il nome in codice “Spartacus” dovrebbe andare a coprire tutti quelli che erano i servizi offerti da PlayStation Plus e PS Now.

Il tier più costoso, ad esempio, darebbe la possibilità di giocare alle demo dei giochi in uscita, nonché di usufruire dello streaming gaming.

Se c’è una cosa che rende, tra le tante, Xbox Game Pass un competitor agguerrito è la disponibilità delle esclusive first party al day one.

Anche su questo si è espresso Bloomberg, parlando di questa feature importante del servizio Xbox in correlazione con l’offerta PlayStation. Purtroppo non ci sono buone notizie:

«Sony probabilmente sarà in svantaggio. Il nuovo servizio non offrirà i suoi giochi più grandi nel giorno in cui escono. Il prossimo God of War Ragnarok, ad esempio, è improbabile che sia offerto nella piattaforma di streaming subito.»

Bloomberg ha specificato che queste informazioni derivano da persone che sono vicine a chi sta lavorando al servizio. Probabilmente le stesse che hanno annunciato, due anni fa, l’intenzione di rispondere ad Xbox Game Pass.

A questo punto è lecito credere alle indiscrezioni di Bloomberg visto che, negli ultimi tempi, più di una volta è emersa una scadenza molto vicina.

Chissà quanto costerà questo servizio a Sony, visto che Xbox Game Pass è costato… non poco a Microsoft.