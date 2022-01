Spartacus, il servizio di Sony stile Game Pass, sarebbe più vicino del previsto

Con il Game Pass di Xbox che è decisamente sempre più inarrestabile, in molti si chiedono se vedremo mai una risposta degna di nota da parte della presunta concorrenza.

PlayStation ha il PS Plus e il PS Now, due servizi in abbonamento che, a dir la verità, non sono paragonabili all’esperienza completa che offre la controparte.

Negli ultimi mesi tuttavia, sono circolate notizie sibilline circa la possibilità da parte di Sony di creare proprio un servizio in stile Game Pass.

La nuova creazione prenderebbe il nome di Spartacus e deriverebbe da una sorta di fusione tra il PlayStation Now e il PlayStation Plus, in modo da fornire l’accesso (previa abbonamento mensile) a un vasto catalogo di giochi sia vecchi che recenti.

Tale nuovo servizio del colosso nipponico, che tra l’altro potrebbe anche risolvere la questione della retrocompatibilità, per adesso non è stato ancora confermato, ma sembra che ci siano sempre più indizi che indicano proprio quella direzione.

I fan hanno scoperto che, nel reveal mensile dei giochi gratis di febbraio, la dicitura “PlayStation Plus” risulta assente.

La didascalia in grafica, invece, adesso recita un più generico «disponibili questo mese a nessun costo aggiuntivo».

Sony changed the text on the Playstation Plus promo image for next month. Interesting. pic.twitter.com/8sAN7OoIht — AJ | Okami Games (@Okami13_) January 27, 2022

Come potete vedere la nuova dicitura sembra essere molto di più nello stile Xbox Game Pass e, nonostante possa sembrare una novità di poco conto, di certo non avrebbe senso rinominare il tutto in questo modo se non avendo in mente un reveal importante, che potrebbe essere proprio quello di Spartacus.

Rimane solamente da attendere le prossime mosse di Sony, con la consapevolezza che sicuramente qualcosa bolle in pentola.

Nel frattempo, alcune regioni avranno anche un nuovo gioco gratis extra del mese di febbraio per gli abbonati a PS Plus, anche se purtroppo non se ne parla dalle nostre parti.

Infine, se siete amanti del completismo, lasciatevi stupire da questa grande impresa di un giocatore su PlayStation, decisamente fan del collezionare i Trofei.