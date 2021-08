Xbox esagera: svelata la ricca mappa completa di Forza Horizon 5

Quando, lo scorso giugno, Xbox tenne una sua conferenza durante le presentazioni dell’E3, uno dei giochi che impressionò di più fu sicuramente Forza Horizon 5.

Il titolo automobilistico aveva sorpreso anche il nostro Paolo, che aveva potuto finalmente scorgere l’effetto wow della nuova generazione nel comparto tecnico del gioco.

Un comparto tecnico che promette una grande ottimizzazione e un’ottima scalabilità, almeno stando ai requisiti minimi che sono stati pubblicati di recente da Playground Games.

Il gioco, che arriverà su Xbox Game Pass fin dal suo day-one, è atteso per il prossimo 9 novembre e, in vista del lancio, proprio in queste ore gli sviluppatori hanno svelato la sua mappa completa. Cosa possiamo aspettarci dal Messico virtuale e ricco di dettagli mostrato all’E3?

Nella mappa vediamo che l’area di gioco si dividerà in diverse regioni e a balzare all’occhio è soprattutto la presenza del vulcano La Gran Caldera, intorno al quale potremo sfrecciare. Vediamo che sarà anche possibile scalarlo, considerando la strada tracciata nella mappa.

Vediamo poi aree più urbane, altre puramente boschive e anche diversi percorsi costieri che, visto il livello di dettaglio mostrato nel primo video, potrebbero essere la miglior località di villeggiatura che vedremo per un bel po’.

Da notare anche la presenza di alcune aree più urbane e a circolazione meno rapida, come quelle nei pressi di Tierra Prospera: legittimo, quindi, aspettarsi ancora più varietà che in passato dall’esperienza di guida di Forza Horizon 5.

Verificate voi stessi nell’immagine di seguito.

La mappa di Forza Horizon 5

Il precedente episodio della saga, Forza Horizon 4, aveva rapito il nostro Domenico, che nella video recensione per SpazioGames lo aveva definito senza troppi giri di parole come il nuovo termine di paragone per i racing game.

Vedremo se questo seguito riuscirà a mantenere fede alle stellari aspettative e all’asticella posta assolutamente verso l’alto dal suo predecessore.

Nel frattempo, si continua a discutere su Xbox Game Pass, dove il gioco sarà incluso: secondo l’ex PlayStation Shawn Layden si tratta di un modello di commercializzazione che non può ospitare giochi da 120 milioni di dollari, ma Microsoft prosegue dritta per la sua strada e lo ritiene anzi perfettamente sostenibile.

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato anche una nuova promozione che vi permetterà di portare a casa gratis tre mesi di abbonamento, se non siete mai stati sottoscrittori di Xbox Game Pass prima: l’occasione perfetta per aspettare Forza Horizon 5.