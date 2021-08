Fortnite svela i nuovi personaggi di Street Fighter (e l’evento è vicino)

Dopo il successo ottenuto dalla prima collaborazione tra Fortnite e Street Fighter, il battle royale di Epic Games ha appena annunciato l’arrivo di due nuovi amati personaggi dal picchiaduro di Capcom.

Si tratta di due combattenti storici, giocabili anche su Street Fighter V, e tra i più popolari della serie: stiamo naturalmente parlando di Cammy e Guile, che stanno per arrivare sulla famosa isola.

I due personaggi si uniranno dunque a Ryu e Chun-Li, proseguendo dunque il crossover che introdurrà altri combattenti iconici del franchise.

Il battle royale di Epic Games è ormai un fenomeno talmente grande da permettere anche l’introduzione dei concerti virtuali, come accadrà a breve con l’evento di Ariana Grande.

I nuovi personaggi di Fortnite sono stati svelati all’interno dello stream dedicato agli aggiornamenti estivi di Street Fighter V: per celebrare l’imminente arrivo sarà anche disponibile un nuovo evento dedicato.

Da domani sarà infatti disponibile la Coppa Cammy, che permetterà di vincere insieme ad un amico il costume della combattente e il dorso decorativo Aurora Militare prima che arrivi nel negozio.

Inoltre, anche se le squadre non dovessero assicurarsi la vittoria, se avranno ottenuto almeno 8 punti riceveranno comunque l’esclusiva schermata di caricamento Secondo Round.

