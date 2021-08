Beccati questa, pandemia: ora i concerti si fanno in Fortnite, come quello di Ariana Grande

È ormai da diverso tempo che Fortnite ha in qualche modo trasceso la dimensione di videogioco, diventando una vera e propria vetrina virtuale guardata con interesse da aziende che vogliono trovare, nel suo gigantesco pubblico, il loro target.

È così, ad esempio, che il battle royale ha cominciato a vedere cross-over di ogni tipo, con personaggi in-game che volevano pubblicizzare prodotti, automobili, film e quant’altro. Si tratta di un’opera che è croce e delizia del mondo dei videogiochi: chi lo ama, non lo scambierebbe con nessun altro battle royale, chi non lo apprezza lo trova semplicistico e riduttivo rispetto a chi lo vorrebbe elevare a sineddoche simbolo del medium.

Nel frattempo, Fortnite continua a crescere senza curarsi troppo di qualsiasi polemica – neanche di quelle lanciate col sorriso, come quando José Mourinho pochi giorni fa lo ha definito «un incubo» perché tiene svegli i calciatori, impegnati a videogiocare.

Così, nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la notizia di un gigantesco evento che si sarebbe svolto dentro Fortnite, con voci di corridoio che volevano tra i partecipanti anche la star Ariana Grande. Ebbene, la cosa è stata confermata.

La celeberrima pop-star sarà infatti il nome chiave dei concerti che si svolgeranno in-game all’interno del Fortnite Rift Tour: all’interno del gioco, gli appassionati potranno così vedere la controparte virtuale della cantante mentre si esibirà con le sue canzoni in sei diversi show, di cui vi riferiamo gli orari italiani:

7 agosto, ore 00.00

7 agosto, ore 20.00

8 agosto, ore 6.00

8 agosto, ore 16.00

9 agosto, ore 00.00

Come potete notare, l’ampio ventaglio di orari è stato pensato da Epic per consentire al maggior numero possibile di fan in tutto il mondo di partecipare all’evento, dal momento che bisogna cercare di venire incontro ai differenti fusi orari. Le playlist del gioco a cui unirsi, sottolinea lo sviluppatore, saranno disponibili da 30 minuti prima dell’inizio degli show.

«Dal 7 al 9 agosto, tuffatevi in un viaggio musicale in nuove magiche realtà in cui Fortnite e Ariana Grande si incontrano» scrive Epic Games per promuovere l’evento, per cui ha diramato anche il video che potete trovare nel corpo di questa notizia.

Ariana Grande è pronta a esibirsi in Fortnite

In precedenza, come ricorderete, anche Travis Scott aveva avuto il suo palco virtuale all’interno del gioco battle royale, ottenendo un enorme successo – al punto che il numero di giocatori che avevano tentato di accedere all’appuntamento era stato così alto da non consentire a tutti di partecipare.

Si tratta di un nuovo modo di vivere un concerto, che incontra sia la tendenza di molte band e artisti di eseguire dei tour in un ambiente virtuale (con tanto di VR) per i loro fan in tutto il mondo in tempi di pandemia e distanziamento sociale, sia la popolarità del videogioco come mezzo di aggregazione e di ritrovo in digitale.

Ariana Grande è tutt’altro che nuova al mondo dei videogiochi: la pop-star, in passato, si era detta una grande amante di PlayStation 5 (e di Sackboy: Una Grande Avventura, nello specifico) e del Pokémon Eevee, tra le altre cose.

In precedenza aveva anche ammesso il suo amore per Mario Kart 8 e, per rimanere in tema Nintendo, si era perfino esibita utilizzando gli strumenti di Nintendo Labo. Rispetto a una prova così complessa – ricreare le sue canzoni servendosi di strumenti musicali ludici e di cartone – suonare sul palco virtuale di Fortnite sarà probabilmente per lei come bere un bicchier d’acqua.

Intanto, Fortnite con la prossima stagione potrebbe essere prossimo ad altri grandi cambiamenti, che vi abbiamo anticipato nella nostra notizia a tema – tra cui un passaggio a un nuovo engine.