Fortnite, nuovo aggiornamento con armi potentissime (e tanto altro)

Sembra ieri che Fortnite ha iniziato la sua scalata verso il successo, sebbene ora i contenuti in arrivo diano prova di una diffusione davvero fuori scala.

Il battle royale targato Epic Games è infatti ancora molto amato dai giocatori di tutto il pianeta, i quali ricevono a cadenza regolare contenuti sempre nuovi e spesso utili ai fini del gioco.

Solo ieri, del resto, è stato ufficializzato l’arrivo di una star davvero unica, per un evento straordinario che si svolgerà all’interno del gioco stesso.

Non è tutto rose e fiori, visto che José Mourinho pochi giorni fa ha il gioco definito «un vero incubo» perché tiene svegli i calciatori troppo impegnati a videogiocare.

Ora, l’aggiornamento 17.30 di Fortnite è appena arrivato, aggiungendo una nuova arma, una sfilza di nuovi cosmetici e LTM, oltre nuovi look per Human Bill.

La notizia arriva tramite i famosi dataminer iFireMonkey e HYPEX su Twitter (via Twinfinite).

La più interessante delle aggiunte scoperte finora è il Burst Pulse Rifle: questo, come suggerisce il nome, è un fucile a impulsi modificato per sparare a raffica.

Puntare verso il basso ci consente di sparare colpi più lenti e precisi, sebbene si tratta di una bocca da fuoco utile per le situazioni più concitate.

Questa non è l’unica nuova arma in arrivo in questo aggiornamento: è infatti disponibile anche il Grab-itron, che consente ai giocatori di afferrare oggetti e farli volare in un’altra direzione.

Poco sotto, trovate che mostra quest’ultima chicca in azione.

New Item In Fortnite – The Grab-itron pic.twitter.com/fvd80sY6jl — iFireMonkey (@iFireMonkey) August 3, 2021

Inoltre, nel nuovo update avremo a disposizione una valanga di nuovi cosmetici, aggiunti regolarmente al negozio di Fortnite di questa nuova versione 17.30.

Sempre iFireMonkey ha pubblicato via social un utile screen che mostra tutti, ma proprio tutti, gli oggetti bonus disponibili.

All cosmetics added/updated for the item shop in v17.30! pic.twitter.com/JGvtEfDgSR — iFireMonkey (@iFireMonkey) August 3, 2021

Infine, Human Bill – ossia l’NPC che assomiglia moltissimo a un classico alieno “grigio” – ha ricevuto un sacco di nuove skin ed emote.

Secondo Epic, il personaggio ha ora a disposizione oltre 4000 combinazioni di stile, il che significa che potrete trasformare l’umanoide nel modo che più preferite.

NEW "Human Bill" SKIN & ALL NEW EMOTES! 🔥 pic.twitter.com/7HBMND0G49 — HYPEX (@HYPEX) August 3, 2021

Infine, l’ultimo aggiornamento ci ha dato modo di ammirare un’anteprima del destino di Slurpy Swamp.

Un nuovo sfondo della lobby mostra la posizione ridotta in frammenti che vengono letteralmente catturati dalla nave madre, tanto che intorno a queste si può vedere anche una zona senza gravità.

New Lobby Background showing the Abducted Slurpy + the No Gravity Zone! pic.twitter.com/EE6UdalWOa — HYPEX (@HYPEX) August 3, 2021

Ricordiamo anche che la sorprendente versione di Skye estiva è da poco entrata a far parte del Pacchetto Crew di agosto.

Ma non solo: poche settimane fa è stata invece annunciata una collaborazione con il marchio Ferrari, aggiungendo al gioco un’auto decisamente “fiammante”.