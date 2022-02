Fortnite starebbe per dare il benvenuto a un’amata esclusiva PlayStation

Fortnite continua a rilasciare contenuti di una certa importante per tutti i suoi giocatori, tanto che ora si vocifera che la prossima collaborazione sarà un franchise PlayStation di un certo rilievo.

Il battle royale più famoso di sempre non ha infatti mai detto no a partnership con marchi, brand e serie famose in tutto il mondo.

Basti pensare ad esempio ai frutti nati dalla stretta di mano tra Epic e Marvel, le quali hanno di recente consolidato il loro legame con un nuovo evento crossover a tema Spider-Man .

Ora, a poche ore dall’ultimo update, è il turno di una voce di corridoio che manderà in estasi i fan della saga di Uncharted.

Come riportato anche da PSU, Nathan Drake potrebbe fare un salto all’interno di Fortnite per un evento legato proprio alla saga action adventure disponibile su console PlayStation.

Avvistata per la prima volta dall’utente Twitter Egyptian_Leaker, la descrizione trovata nei file del gioco recita «Raccogli il tesoro usando una mappa del tesoro di Uncharted».

È interessante notare che la sfida sia presumibilmente impostata per essere lanciata proprio un giorno prima dell’uscita del film di Uncharted con Tom Holland.

Uncharted Collab might be happening soon!!! (Thanks to @AdiPortalBoy for making me aware of this) pic.twitter.com/JL2ydSxJkN — Egyptian Fortnite Leaker (@Egyptian_Leaker) February 1, 2022

Nel corso degli anni Fortnite ha visto l’ingresso di numerosi crossover, incluse collaborazioni di un certo peso con Marvel’s Avengers, Spider-Man e John Wick, oltre a videogiochi come God of War, Tomb Raider, e Horizon Zero Dawn.

A fronte di ciò, non è difficile immaginare che Uncharted possa presto essere aggiunto alla lista delle partnership. Vi terremo aggiornati.

Sempre parlando di crossover, avete letto che il battle royale di Epic Games ha dato di recente il benvenuto a uno dei personaggi di Star Wars più iconici di sempre?

Infine, da non dimenticare anche la collaborazione con Hawkeye, il tutto per celebrare l’uscita della serie TV Marvel disponibile su Disney+ da alcune settimane.

Ricordiamo infine che Uncharted, il film, arriverà nei cinema italiani il 17 febbraio 2022 e promette di essere davvero molto adrenalinico.