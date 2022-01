Fortnite, leak svela la collaborazione con uno dei più amati Avengers

Il legame tra Fortnite e Marvel ha dimostrato di essere estremamente solido: il battle royale ideato da Epic Games ha infatti accolto con grande successo molti dei supereroi e cattivi più amati del mondo dei fumetti.

Sembra proprio che i crossover siano destinati a continuare, dato che l’ultimo leak ha svelato l’imminente arrivo di uno degli Avengers più apprezzati dai fan, apparso anche nel primo film dedicato ai Vendicatori di casa Marvel.

Dopo aver infatti già avviato la collaborazione con Spider-Man No Way Home, non poteva certamente mancare all’appello Hawkeye, l’ultima serie dedicata all’omonimo personaggio disponibile in esclusiva su Disney+.

Il noto insider HYPEX (via Screen Rant) ha infatti scoperto che fra circa due settimane dovrebbe essere avviato ufficialmente il crossover, dato che sono già stati ritrovati nei file di gioco elementi legati a Hawkeye e Kate Bishop, visibili nella seguente immagine:

Stando ai file presenti in-game, non solo saranno presenti skin ispirate a Clint Barton e Kate Bishop, ma sarà possibile ottenere anche i rispettivi foderi con le loro iconiche frecce.

Inoltre, sembra che per rimanere in tema con lo show e i supereroi, Fortnite metterà a disposizione diversi gadget con un design simile all’arco, l’arma simbolo di uno degli Avengers più apprezzati.

Sembra inoltre che non sia l’unica novità proveniente dal mondo Marvel: gli insider hanno anche scoperto che dovrebbe essere in arrivo anche una skin dedicata a Green Goblin, la celebre nemesi di Spider-Man.

Al momento Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente queste novità, ma considerando le informazioni presenti nei file la conferma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dopo un ultimo update «mostruoso» che ha reintrodotto anche i Pinnacoli Pendenti, i fan di Fortnite possono dunque iniziare a prepararsi a tante altre novità che faranno felici i fan dei fumetti.

Ricordiamo inoltre che non si tratterà dell’unica collaborazione a tema Disney+, dato che gli appassionati hanno già potuto accogliere uno dei personaggi di Star Wars più amati della prima trilogia.