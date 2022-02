Fortnite, disponibile il nuovo (e ricchissimo) aggiornamento

Aggiornamento 12:45: Epic Games ha rilasciato pochi minuti fa l’update 19.20 per Fortnite.

La versione v19.20 della Battaglia reale introduce un nuovo PDI, Caverna Celata, tira fuori dal magazzino un’arma classica (il fucile pesante), una versione della mitraglietta Stinger con alcune nuove modifiche, oltre alla collezione di maschere di Haven e tanto altro ancora.

Le note complete della patch le trovate a questo indirizzo, le quali includono anche bug fix di una certa importanza.

Articolo originale:

Fortnite continua a rilasciare contenuti per la community, anche e soprattutto sotto forma di aggiornamenti scaricabili: oggi, 1 febbraio, è infatti il turno di un nuovo update di una certa importanza.

Il battle royale più famoso di sempre non ha infatti mai spesso di offrire novità ai giocatori, sia che si tratti di skin gratuite che di correzioni di vario tipo.

Di recente Fortnite e Marvel hanno consolidato il loro legame con un nuovo evento crossover a tema Spider-Man davvero imperdibile.

Questo, senza contare che lo scorso 18 gennaio l’ultimo aggiornamento era risultato essere davvero molto ricco, con tanto di ritorno una storica feature del gioco Epic.

Ora, come riportato dai colleghi di DualShockers, Epic Games sta per rilasciare oggi Fortnite 19.20, tanto che in attesa delle patch notes ufficiali i server sembrano essere andati offline nel momento in cui scriviamo, per la consueta manutenzione programmata.

L’aggiornamento ci porterà un bel po’ novità dedicate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Secondo Shiina, celebre e affidabile insider di Fortnite, il nuovo update porterà anche nuovi oggetti a tema Star Wars o Spider-Man, cosa questa che manderà in brodo di giuggiole i fan dei rispettivi brand. Attendiamo quindi che l’aggiornamento vada online entro la fine della giornata.

Nell’attesa di saperne di più, ricordiamo che Fortnite ha accolto da pochi giorni anche una celebre protagonista di Arcane, direttamente dal mondo di League of Legends.

Ma non solo: alcune settimane fa il battle royale di Epic Games ha dato il benvenuto a uno dei personaggi di Star Wars più amati di tutti i tempi.

Senza contare che qualcuno aveva svelato prima dell’annuncio ufficiale anche la collaborazione con Hawkeye per celebrare la serie TV disponibile su Disney+.