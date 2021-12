Fortnite celebra la Vigilia di Natale con un amato personaggio di Star Wars

Fortnite è finalmente pronto ad accogliere uno dei personaggi di Star Wars più amati, in occasione dell’arrivo della sua omonima serie per gli abbonati Disney+.

Stiamo naturalmente parlando di Boba Fett, uno degli antagonisti della trilogia originale di Star Wars e che a breve vedremo protagonista della serie The Book of Boba Fett, che sarà distribuita ufficialmente a partire dal 29 dicembre 2021.

Il battle royale di Epic Games aveva già avviato molteplici collaborazioni con il franchise ideato da George Lucas, festeggiando anche lo Star Wars Day con gli eroi della nuova trilogia.

Per festeggiare la Vigilia di Natale, Fortnite ha dunque pensato di proporre l’amatissimo cacciatore di taglie come uno dei tanti personaggi pronti a unirsi alla battaglia.

Al momento Epic Games ha semplicemente reso nota la data d’uscita pubblicando un’immagine teaser, senza però comunicare quali saranno i contenuti del nuovo imminente evento:

Boba Fett will be making his arrival on the Island December 24, 2021 at 7pm ET! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ

— Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2021