Fortnite Stagione 7, il Battle Pass regala due big davvero enormi

Come con ogni nuova season, anche la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 introduce un Battle Pass ricco di nuovi oggetti da guadagnare, anche se questa volta le modalità per mettere mano al tutto potrebbero essere leggermente differenti rispetto al solito.

Dopotutto, considerando che parliamo di un vero e proprio fenomeno di costume, non sorprende che anche il battle royale di Epic Games non voglia fare un ulteriore passo in avanti.

Dopo le prime avvisaglie sull’arrivo degli extraterrestri, sembra infatti certo che a guidare il Battle Pass ci saranno due grandi crossover, oltre ad altre piccole sorprese:

Parliamo di Superman, il celebre eroe targato DC Comics, e di Rick Sanchez dalla serie Rick & Morty.

Ma non solo: il nuovo Battle Pass per Fortnite Stagione 7 include otto nuovi personaggi inclusi Sunny, la rock star scontenta, e Joey, un doppiogiochista che può mutare dalla sua forma aliena a quella umana con estrema facilità.

Ad unirsi a loro troviamo un altro personaggio completamente personalizzabile: Kymera è infatti una creatura aliena che i giocatori potranno customizzare a piacimento per tutta la stagione sbloccando nuovi artefatti alieni.

Chi vorrà potrà scegliere la forma della testa di Kymera, il colore degli occhi, il modello della pelle e molto altro ancora.

Sebbene questo sia il primo personaggio personalizzabile rilasciato nel gioco dopo oltre un anno (l’ultimo è stato Maya), sicuramente non sarà l’ultimo.

Oltre a Rick Sanchez (che farà il suo debutto su Apollo per i possessori di Battle Pass), il leader della Justice League includerà anche alcune sfide speciali che prenderanno il via più avanti in questa stagione.

Infine, come riportato anche da GameSpot, prossimamente è in arrivo anche Guggimon, definito un «artista fashion horror» nonché una celebrità digitale su piattaforme come TikTok e Instagram.

Gli ultimi personaggi del Battle Pass sono il leader degli IO noto come Dr. Slone e Choppy, un droide da battaglia progettato dagli alieni.

Sembra che la guerra tra IO ed extraterrestri infurierà per tutta la stagione, con i giocatori che sbloccheranno soldati da entrambe le parti.

Insomma, dopo gli ultimi arrivi tratti dal mondo dei fumetti Marvel e DC, sembra che le sorprese per il titolo Epic Games continueranno per molti mesi ancora.

Considerando che Fortnite è in grado di arrivare a incassare oltre tremila euro al minuto, perché mai lo sviluppatore dovrebbe interrompere il supporto al gioco?

Infine, ricordiamo che è da poco disponibile in Italia il crossover DC con Batman, il quale sta andando letteralmente a ruba anche nelle fumetterie e nelle edicole della nostra penisola.