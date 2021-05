Fortnite, la Stagione 7 vedrà l’ingresso in scena di personaggi “alieni”?

Fortnite è il gioco fenomeno degli ultimi anni, grazie anche e soprattutto a una community di giocatori realmente enorme (e in costante crescita).

Con un merchadising ufficiale che spazia ormai in ogni settore conosciuto, è il gioco vero e proprio a far registrare giorno dopo giorno un numero di utenti incredibile, con una mole di giocatori che decidono di trascorrere un quantitativo di ore indecifrabile all’interno del battle royale.

Ora, dopo gli ultimi arrivi tratti dal mondo dei fumetti Marvel e DC, sembra che le sorprese legate al titolo di Epic Games non siano finite qui.

In vista della conclusione della Stagione 6, la quale dovrebbe terminare il prossimo 8 giugno, sembra che i primi indizi portino a pensare che gli alieni sono pronti a invadere il terreno di gioco.

I dataminer avrebbero già scovato suoni decisamente strani, oltre a oggetti con su scritto «They’re coming», ossia «Stanno arrivando», come riportato anche da VG247.

Ma non solo: alcuni tra loro avrebbero ricevuto un DVD top-secret, al cui interno sarebbero registrati alcuni video davvero inquietanti, incluso quello di un campo famosi cerchi nel grano.

Any ideas? Its gotta be Fortnite right? pic.twitter.com/gm6UK929Q7

Ma non solo: anche un altro dataminer molto noto nell’ambiente, HYPEX, ha rivelato che in concomitanza con l’arrivo della Stagione 7 alcuni giocatori potrebbero essere letteralmente rapiti dagli alieni.

I giocatori (fino a una massimo di 20) potrebbero essere trasportati da un punto all’altro della mappa, ma con energia e scudo ricaricata al massimo.

More infos about the Alien Abduction UFOs:

– When they abduct you they restore your Health & Shield to 100

– They have a max capacity of 20 players

– They can mass abduct a squad/enemies

– They select abductees before abducting them

– They appear from the first zone

— HYPEX (@HYPEX) May 26, 2021