Batman Fortnite Punto Zero, il fumetto Panini sta andando a ruba

È ormai da diversi anni che Fortnite non è semplicemente un videogioco, ma è una vera e propria vetrina promozionale a cui accedere per rivolgersi a un pubblico giovane e vastissimo. Così abbiamo visto susseguirsi collaborazioni e ospitate di ogni genere, tra marchi famosi che hanno visto includere i loro prodotti in-game e personaggi che si sono concessi delle scorribande nell’isola della battle royale – ultima, solo in ordine di tempo, la tenace Aloy di Horizon: Zero Dawn.

Ora, invece, è il turno di Batman. Il leggendario Cavaliere Oscuro di casa DC è infatti protagonista di Batman Fortnite Punto Zero, una serie di fumetti in edizione limitata che sta letteralmente andando a ruba. Composta da sei volumi, questa serie racconta del momento in cui il più famoso detective del mondo si ritrova trascinato, da una fenditura misteriosa, nel mondo di Fortnite. Qui, privato della sua memoria, l’eroe deve combattere tra caos e lotta, nel tentativo di ricordare il passato e di sfuggire al loop in cui si ritrova intrappolato.

La copertina del #1 di Batman Fortnite Punto Zero

La serie sta venendo pubblicata dal 20 aprile in contemporanea in USA, Germania, Italia, Messico, Brasile, Spagna e Repubblica Ceca. In Italia è edita da Panini Comics e, sebbene il primo numero si sia già volatilizzato, potete già mettere le mani sulla preziosa seconda uscita – prima che si esaurisca a velocità lampo come la prima – su Amazon. Il prezzo degli albi è di 3€ per ciascuno.

Come spiegato da Epic Games sul suo sito ufficiale, ogni volume include un codice per oggetti digitali da riscattare in Fortnite, ovviamente a tema DC:

[…] cominciando con il nuovo costume Harley Quinn – Rinascita. Come premio aggiuntivo, i giocatori che riscatteranno tutti e sei i codici da ciascuno dei sei numeri del fumetto sbloccheranno il nuovo costume Batman Zero Corazzato!

Un estratto dal #2 di Batman Fortnite Punto Zero

Se proprio non doveste riuscire a recuperare tutti i numeri del fumetto, troverete questi oggetti digitali anche nel Negozio oggetti in-game, in contemporanea con l’uscita del volume a cui sono abbinati.

Di seguito, le date delle diverse uscite per l’Italia:

#1 – 20 aprile

#2 – 4 maggio

#3 – 18 maggio

#4 – 1 giugno

#5 – 15 giugno

#6 – 6 luglio

Al momento non sono stati ancora annunciati i bonus contenuti nei volumi successivi al primo, ma vi raccomandiamo di tenere d’occhio il sito ufficiale di Epic Games e di Panini per qualsiasi cosa si muova, in merito.

Se volete acquistare il volume #2 di Batman Fortnite Punto Zero, potete già farlo a questo link.

La serie si comporrà di sei uscite

Come riscattare i codici di Batman Fortnite Punto Zero in Fortnite

La procedura indicata da Epic è la seguente:

Andata a questo indirizzo sul sito ufficiale; Selezionate la vostra piattaforma o fate accesso con Accedi con Epic Games, se avete già un account; Digitate o copia-incollate il codice in “Inserisci il codice d’accesso”; Selezionate “Riscatta”; Verificate che sia stato riscattato e selezionate “Attiva”; Avvia Fortnite con l’account Epic con cui avete riscattato l’oggetto; Selezionate Battaglia Reale; Riceverete una scatola con gli oggetti sbloccati. Qui, selezionate Equipaggia o Riscatta per chiudere. Ora gli oggetti sono disponibili nell’armadietto.

Sappiate che avete tempo fino al 1 maggio 2025 per riscattare i codici inclusi nei fumetti.