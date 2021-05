Fortnite, arriva la skin (gratis) di un letale antieroe dei fumetti

Fortnite è sicuramente uno dei giochi fenomeno degli ultimi anni, tanto che il successo sempre crescente del battle royale non sembra volersi arrestare.

Che sia il ricco merchadising ufficiale o il gioco vero e proprio, il numero di utenti che decidono di trascorrere centinaia di ore all’interno dell’arena virtuale sembra non avere eguali.

Dopotutto, parliamo di un titolo in grado di macinare milioni di dollari come se piovesse, cosa questa che spingerà Epic Games ad investirci sempre di più, giorno dopo giorno.

Difatti, un nuovo personaggio dei fumetti DC Comics sta per arrivare in Fortnite, un celebre (e letale) antieroe appartenente all’universo di Batman.

Stiamo parlando di Deatstroke, la cui skin è attesa nel battle royale di Epic nella giornata dell’1 luglio.

Attenzione, però: potremo mettere mano all’alter-ego di Slade Wilson in anteprima attraverso un torneo dedicato chiamato Zero Cup. Regole e modalità di partecipazione le trovate a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, il personaggio è stato creato da Marv Wolfman e George Pérez sulle pagine del numero 2 della collana Titani, del dicembre 1980.

Di fatto, Deathstroke è un mercenario professionista, avversario di Batman e di Robin/Nightwing durante la loro lunga carriera editoriale. Il personaggio ha più volte affrontato anche il gruppo dei Giovani Titani al gran completo.

Lo abbiamo di recente visto anche in una versione live action, grazie all’interpretazione di Joe Manganiello, in Zack Snyder’s Justice League.

Deathstroke arriverà quindi in concomitanza con il quarto volume di Batman/Fortnite: Punto Zero, il crossover a fumetti che catapulta il Cavaliere Oscuro (e non solo) all’interno del battle royale.

Proprio per quanto riguarda il fumetto edito in Italia da Panini possiamo parlare di un fenomeno vero e proprio, visto che i primi numeri della miniserie sono letteralmente andati a ruba.

Dopotutto, Fortnite stesso è in grado di arrivare a incassare oltre 3000 euro al minuto, ragion per cui è normale che tutto ciò che tocchi diventi bene o male oro.