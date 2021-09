Fortnite non si ferma più: arriva un popolare antieroe Marvel

Dopo i leak emersi solo poche ore prima, Epic Games ha ufficializzato l’arrivo di una nuova attesa skin di Fortnite ispirata a un popolare antieroe Marvel, per celebrare il suo ultimo film in uscita.

Naturalmente stiamo parlando di Venom, il pericoloso simbionte avversario di Spider-Man: nonostante fosse già disponibile una variante del temibile antieroe, questa volta su Fortnite sarà possibile giocare anche nei panni di Eddie Brock nella skin tratta dal film La furia di Carnage.

L’annuncio era nell’aria dopo che la Stagione 8 aveva già svelato proprio Carnage, l’antagonista che sarà affrontato da Venom nel suo secondo film.

A breve potrebbe inoltre arrivare una nuova meccanica che rivoluzionerebbe il gameplay del battle royale, come già anticipato da un noto dataminer.

Come segnalato nel blog ufficiale di Fortnite, la particolarità della nuova skin di Eddie Brock è che possiede una emote integrata in grado di trasformarlo immediatamente nel letale Venom in persona.

Sarà comunque possibile selezionare il suo stile nell’armadietto per giocare immediatamente nei suoi panni: a differenza del costume principale di Venom, la skin è basata interamente sul film e potete osservarla in azione nella seguente clip.

Come è possibile osservare dal video, utilizzando l’emote una volta Eddie Brock si trasformerà immediatamente in Venom, ma se vorrete tornare a giocare in panni più «umani» basterà semplicemente che i giocatori la riutilizzino.

Il costume di Eddie Brock è già disponibile nel negozio oggetti di Fortnite: sarà possibile acquistarlo singolarmente o all’interno del Bundle Venom per ricevere anche l’emoticon Merenda diversa.

Acquistando il pacchetto completo sarà possibile utilizzare anche il costume di Venom ispirato dai fumetti Marvel, offrendo così ai giocatori la possibilità di scegliere la propria variante preferita.

Dato che il bundle include anche oggetti precedentemente rilasciati, il team di Fortnite ci ha tenuto a sottolineare che nel caso possediate già uno dei contenuti aggiuntivi potrete acquistare il pacchetto spendendo meno V-bucks.

Fortnite ha già abituato la sua community alle collaborazioni più incredibili, come quella attuata con un marchio di lusso della moda.

Proprio tale collaborazione ha portato anche alla creazione di abiti ufficiali fin troppo preziosi, come una camicia che costa quasi 800 euro senza che se ne capiscano le ragioni.

Ad ogni modo, Fortnite al momento è alle prese con alcuni guai seri, finendo addirittura in lista nera dopo una sentenza.