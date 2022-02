Fortnite potrebbe accogliere un’altra star davvero esplosiva

Fortnite, il battle royale di Epic Games che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, non accenna ad arrestarsi con collaborazioni e crossover di un certo peso.

Il gioco ha infatti sempre offerto ai giocatori contenuti sempre nuovi, così come le partecipazioni di star e personaggi di successo provenienti dal mondo dell’intrattenimento a 360 gradi.

Proprio oggi, infatti, il battle royale e Uncharted si incontreranno in un nuovo crossover esclusivo, per festeggiare il lancio del film dedicato alle avventure di Nathan Drake.

Ora, come riportato anche da ComicBook, nel gioco sarebbe in arrivo un nuovo ingresso davvero di spessore, anticipato da un post social che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

La prossima novità del battle royale di Epic potrebbe infatti essere la collaborazione con il celebre wrestler, nonché attore di successo, John Cena.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale – visionabile poco sotto – Cena ha infatti mostrato una foto che sembrerebbe suggerire proprio una imminente apparizione nel gioco.

Al momento si tratta in ogni caso solo di una ipotesi, dal momento che John Cena non ha confermato la sua partecipazione, così come Epic non si è ancora espressa al riguardo.

Considerando che di recente il battle royale di Epic Games ha dato benvenuto a uno dei personaggi e attori più iconici di sempre, ossia The Rock, la partecipazione di Cena non è così fuori dal mondo.

Ricordiamo anche che, a seguito di alcuni problemi legati proprio a Fortnite, il team di sviluppo ha deciso di farsi perdonare rilasciando un regalo completamente gratis per tutti i giocatori.

Infine, per concludere in bellezza, avete letto anche che con l’arrivo della versione 19.30 della modalità Battaglia Reale sono stati introdotti anche i nuovi comandi giroscopici?