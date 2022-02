I più iconici personaggi di PlayStation arrivano su… Fortnite!

Fortnite continua imperterrito a portare novità fresche e stimolanti ai propri giocatori, soprattutto tramite la collaborazione con numerosi brand, film, serie tv e crossover con altri videogiochi di spicco.

Il battle royale più famoso del mondo videoludico è conosciuto anche per l’arrivo costante di nuove skin e personaggi da riscattare e portare nella mappa di gioco, ad esempio grazie anche alla fruttuosa collaborazione con la Marvel, recentemente di nuovo sulla cresta dell’onda tramite un nuovo crossover con Spider-Man.

Ora invece si sta per concretizzare un’altra collaborazione prestigiosa, che vedrà l’arrivo di alcuni grandi personaggi dell’universo delle esclusive PlayStation.

Come già rumoreggiato alcuni giorni fa, Nathan Drake e la sua combriccola sta per fare il suo ingresso su Fortnite, portando così anche la famosa saga di Uncharted nel battle royale di Epic.

Fortnite x Uncharted Trailer!

Release Date: February 17 7PM ET!#Fortnite pic.twitter.com/HZ5abu9p96 — Z0m6ieLeaks  (@Z0m6ieLeaks) February 12, 2022

La serie di videogiochi action adventure che narra le avventure di Drake e soci è una delle punte di diamante dell’universo PlayStation, e a breve tornerà a mostrarsi al grande pubblico in una produzione cinematografica con protagonista l’attore Tom Holland.

In pieno stile Uncharted, la collaborazione è stata scoperta da alcuni influencer a cui era stata mandata una particolare nota da Epic Games.

I creator avrebbero dovuto risolvere un indovinello in modo da rivelare una password che avrebbe dato loro accesso alla visione del prossimo crossover in arrivo per il battle royale. Ovviamente la password in questione era proprio “Sic Parvis Magna“.

Le skin in arrivo omaggeranno sia i videogiochi sia il film di prossima uscita, dato che ritrarranno Nathan Drake e Chloe Frazer di entrambi i prodotti.

Tutti e quattro i personaggi saranno disponibili a partire dal prossimo 17 febbraio, lo stesso giorno in cui nei cinema italiani arriverà la pellicola dedicata alla serie di giochi Naughty Dog.