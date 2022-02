Fortnite non funziona: Epic Games si scusa e offre a tutti un regalo gratis

La scorsa settimana è stata particolarmente travagliata per Fortnite, il fenomeno battle royale di Epic Games che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo: molti giocatori hanno infatti avuto difficoltà ad accedere e divertirsi con il titolo.

Fortnite è stato infatti vittima di diversi problemi ai server, che in molti casi non permettevano agli utenti di riuscire nemmeno ad avviare il matchmaking.

Questi problemi si sono verificati più volte nell’ultima settimana, causando un danno non indifferente ai giocatori e facendo loro domandare che cosa stesse accadendo con il battle royale.

Oggi Epic Games ha ufficialmente risposto ai dubbi delle community, porgendo le più sentite scuse ai giocatori ed offrendo loro un regalo per farsi perdonare, completamente gratis.

Gli sviluppatori hanno infatti ammesso che ci sono stati «un paio di blackout» dei server nell’ultima settimana, scusandosi dell’accaduto e ribadendo che lavorano costantemente per impedire che questi eventi possano accadere.

Per scusarsi dell’accaduto, Epic Games ha promesso che tutti i giocatori che hanno effettuato l’accesso dal 27 gennaio al 3 febbraio riceveranno la copertura esclusiva Heart’s Desire per ringraziarli della pazienza.

Il regalo gratuito sarà offerto automaticamente a tutti i giocatori che hanno effettuato l’accesso durante quel periodo: gli utenti avranno così la possibilità di dimostrare la propria lealtà personalizzando le proprie armi con una nuova copertura esclusiva.

Epic Games ha comunque sottolineato che la copertura Heart’s Desire potrebbe essere resa disponibile in futuro anche nel negozio degli oggetti, ma che per il momento è riservata esclusivamente a questi giocatori come gradito gesto per scusarsi.

Se avete effettuato l’accesso a Fortnite durante le giornate indicate qui sopra, vi consigliamo di controllare nelle prossime ore il vostro inventario: potreste trovare ben presto una sorpresa pronta per l’uso.

Un’ottima notizia dunque per i fan più leali del battle royale, che in queste ore si stanno già divertendo a impersonare The Rock nell’isola di Fortnite.

Ma non sarebbe l’unica sorpresa in arrivo: stando a quanto svelato da un datamine, presto Fortnite potrebbe dare il benvenuto a un’amata esclusiva PlayStation per celebrare un imminente film in uscita.