Fortnite, da adesso è possibile giocare nei panni di The Rock

Quello di Fortnite è un mondo videoludico che ha accolto tantissimi franchise e personaggi famosi, creando un vero e proprio universo alternativo.

Il battle royale di Epic Games ormai non ci stupisce più, per quanto riguarda i mondi che ospita al suo interno, anche se ogni tanto succedono cose ancora importanti.

Pare che ad arrivare all’interno di Fortnite sarà anche un’esclusiva PlayStation, una delle più amate che mai ci saremmo aspettate potessero comparire in questi lidi.

Il tutto mentre il gioco si aggiorna anche in maniera classica, con tante novità che verranno inserite all’interno del battle royale tra pochissimo.

Sapevamo già che The Rock sarebbe arrivato all’interno di Fortnite nei panni di The Foundation, personaggio da tempo presente nella lore che ora diventa giocabile.

The Foundation è un personaggio che è stato sempre presente nella narrativa del titolo, ma ultimamente è diventato molto più celebre tanto da guadagnarsi l’interpretazione di un personaggio così celebre.

Come riportato da Game Informer, sono partite le missioni speciali che vi porteranno a sbloccare l’avatar videoludico del wrestler ed attore più famoso degli ultimi anni.

Attraverso il battle pass della stagione uno del Capitolo 3 di Fortnite sarà possibile ottenere il personaggio, completando una serie di incarichi attraverso alcune settimane.

Foundation Quests are now available!pic.twitter.com/nyOrLPpLok — Shiina (@ShiinaBR) February 3, 2022

Completando tutte le missioni i giocatori potranno ottenere il Combat Style e l’estetica di The Foundation, insieme a tutti gli oggetti collaterali che, di solito, arrivano insieme ad ogni skin.

Sarà veramente strano vedere The Rock lottare contro Spider-Man che, come sapete, è anch’egli entrato nel coloratissimo e frenetico mondo di Fortnite.

E spalla a spalla con Vi, protagonista di League of Legends che è parte del nuovo crossover con la serie Netflix a tema, che arriva anch’essa in Fortnite.

Per chiudere il cerchio, The Rock sarà al centro di una produzione cinematografica legata ai videogiochi, anche se i dettagli non sono ancora chiari.