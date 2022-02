Fortnite presenta un nuovo modo di giocare

Fortnite, il fenomeno battle royale di Epic Games che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, si prepara ora a una piccola rivoluzione.

Il gioco ha sempre offerto ai giocatori una moltitudine di modi diversi per divertirsi nelle varie battaglie online, a cui si aggiunge una novità davvero molto particolare.

Del resto, le ultime settimane sono state particolarmente tumultuose per Fortnite, tanto che il team di Epic Games ha deciso di un regalo per farsi perdonare, completamente gratis.

Senza contare che il battle royale e Uncharted si incontreranno presto in un nuovo crossover in arrivo il 17 febbraio. Ora, però, è il turno di una novità realmente particolare

Via sito ufficiale, Epic Games ha confermato che con l’arrivo della versione 19.30 della modalità Battaglia Reale di Fortnite verranno introdotti anche i nuovi comandi giroscopici.

Disponibile su console e PC, l’update permetterà ai giocatori di controllare la telecamera ruotando semplicemente il controller, introducendo anche il flick stick.

L’aggiunta dei comandi giroscopici opzionali a Fortnite su piattaforme che supportano il giroscopio – ossia anche su PS4, PS5 e PC – andranno a sommarsi a quelle già presenti su Nintendo Switch e Android.

With the v19.30 Update, we removed the initial screen where you select Save The World, Battle Royale, or Creative game modes.

You’ll now boot up directly into the Lobby, ready to join the party and kick off a match!

— Fortnite Status (@FortniteStatus) February 15, 2022