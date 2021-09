Fortnite, la camicia ufficiale costa quasi 800 euro (senza un vero motivo)

Fortnite ha appena annunciato una collaborazione con Balenciaga, un noto brand di abbigliamento per il quale sarà necessario risparmiare tanti soldi, dato che tratta principalmente capi di lusso.

Nonostante ci si possa aspettare dunque prezzi maggiorati rispetto alle principali marche disponibili sul mercato, quello che molti fan di Fortnite sicuramente non si aspettavano era scoprire che alcuni articoli in vendita, come una semplice camicia bianca, siano acquistabili arrivando a cifre che raggiungono quasi 1000 dollari.

La promozione era già stata annunciata nella giornata di ieri, ma quello che molti giocatori non si aspettavano di scoprire erano le incredibili cifre richieste rispetto a ciò che il prodotto sarebbe in grado di offrire.

Una vicenda che ricorda molto quanto già accaduto in occasione della maglietta ufficiale PS5, sempre dello stesso brand ed anche in quel caso molto semplice, che arrivava a costare addirittura più della console stessa.

Nel negozio ufficiale di Balenciaga è dunque già possibile acquistare gli abiti ufficiali di Fortnite, realizzati in collaborazione con il noto battle royale di Epic Games.

Tutti gli articoli acquistabili non sembrano però essere particolarmente preziosi o esclusivi, presentando unicamente il logo di Fortnite sul fronte e delle semplici scritte sul retro.

Per esempio, la camicia che potrete osservare qui sotto è acquistabile a ben 795€ ed è uno degli articoli più costosi attualmente disponibili sullo store, anche se è già stato superato da una giacca acquistabile a 990€.

Resta sicuramente difficile comprendere il prezzo, se non per la volontà di possedere dei capi appartenenti ad un marchio di lusso più che per gli articoli in sé: ad ogni modo, potete consultare la collezione completa al seguente indirizzo.

Ricordiamo inoltre che la collaborazione ha reso disponibili anche diversi oggetti virtuali su Fortnite dedicati a Balenciaga: fortunatamente almeno per i nostri avatar gli articoli sembrano essere acquistabili a prezzi più accessibili.

Gli ultimi oggetti cosmetici di Fortnite sono stati resi disponibili a partire da oggi: sarà invece curioso scoprire quanto successo avranno i capi d’abbigliamento realmente esistenti e quanto saranno disposti a spendere i giocatori per dimostrare di essere dei veri fan.

Tornando invece a parlare del gioco vero e proprio, è stata svelata la data di una delle novità più attese legate ad un’altra collaborazione di successo.

Un altro dataminer ha invece anticipato l’arrivo di una meccanica che potrebbe rivoluzionare il gameplay del battle royale di Epic Games.

La community però vorrebbe vedere implementata anche una feature proveniente da Call of Duty Warzone, al punto che c’è chi ha realizzato un video per «crearsela da soli».