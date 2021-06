Fortnite: la Stagione 7 potrebbe cambiare tutto (anche graficamente)

Fortnite sta sicuramente vivendo un periodo d’oro, grazie anche e soprattutto a una Stagione 6 piena zeppa di novità realmente interessanti.

Il battle royale di Epic Games, grazie anche e soprattutto ad alcune collaborazioni decisamente inaspettate che hanno seriamente esaltato la community di giocatori, si sta per preparando a una nuova informata di novità.

Da giorni si parla infatti della prossima Stagione 7, tanto che le prime voci di corridoio lasciano intendere che sarà una season ricca di sorprese.

Ora, in un post sul blog ufficiale (via Game Rant), Epic Games ha confermato che Fortnite includerà nuove opzioni grafiche avanzate per i giocatori che giocano su PC di fascia alta.

Lo sviluppatore avrebbe infatti in mente di apportare modifiche all’attuale comparto tecnico del gioco, aumentando i requisiti di sistema per i giocatori che optano per una resa ideale.

Dall’impostazione grafica “Alta” a “Epica” il passo non è affatto breve, visto che i cambiamenti a schermo potrebbero essere realmente sorprendenti.

Naturalmente, queste modifiche serviranno ai giocatori PC per mettersi in paro alla versione di Fortnite su console di nuova generazione.

Con l’uscita della Stagione 7 verranno introdotti effetti visivi migliorati come la qualità delle esplosioni, a cui i giocatori su PS5 e Xbox Series X sono già abituati.

Oltre alle modifiche circa le animazioni, la nuova season porterà anche effetti della tempesta e delle nuvole migliorati, nonché effetti di fumo e liquidi ancora più realistici.

Poco sotto, i requisiti di sistema per la modalità grafica “Epica”:

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT, o l’equivalente della GPU

4 GB VRAM o maggiori

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x, o equivalente

16 GB RAM o maggiori

NVMe Solid State Drive

Windows 10 64-bit

