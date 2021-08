Fortnite, arriva l’eroe più grande di tutti i tempi

Fortnite è ormai un fenomeno senza eguali, grazie a una valanga di contenuti in arrivo giorno dopo giorno, grazie al supporto costante degli sviluppatori.

Il battle royale targato Epic Games è infatti giocato da una quantità inaudita di giocatori in tutto il mondo, i quali continuano a supportare un titolo che avrà ancora vita lunga davanti a sé.

Del resto, non è un caso che Google in “persona” aveva pensato di mettere mano a Epic in tempi non sospetti, acquisendo la compagnia o parte di essa.

Considerando di fatto quanti soldi è in grado di racimolare il gioco di battaglia reale, la cosa non sorprende affatto.

Ora, come confermato da GamesRadar, Fortnite si è aggiornato ulteriormente, introducendo Superman con il suo iconico costume rosso e blu, oltre ad alcune interessanti variazioni dalle tonalità più scure.

L’Uomo d’Acciaio è quindi atterrato nel battle royale grazie a una serie di incarichi all’interno del suo Battle Pass: il suo obiettivo sarà quello di recuperare la memoria e anche i suoi abiti preferiti (mantello incluso).

Gli incarichi da completare saranno infatti un totale di cinque, al termine dei quali sarà possibile volare attraverso tre anelli per poter sbloccare completamente i poteri di Supes.

Ma non solo: il set accessori permetterà di dare a Superman un look più dark, grazie alle varianti “Ombra” del costume base disponibili completando un determinato numero di incarichi epici di Capitolo 2 – Stagione 7.

Poco sotto, la lista le ricompense sbloccabili:

Il deltaplano “Mantello di Kal-El”

Uno stendardo di Superman

La schermata di caricamento “L’ultimo figlio di Krypton”

Il piccone “Mazza della Solitudine”

La variante “Ombra” di Clark Kent, del dorso decorativo “Daily Planet Edizione della sera”, del dorso decorativo “Mantello di Superman” e del piccone “Mazza della Solitudine”.

Ricordiamo anche che i fan potrebbero presto vedere un cambiamento radicale nella Stagione 8, implementato dopo 4 anni di uscita.

Ma non solo: si è anche da poco concluso l’incredibile concerto virtuale di Ariana Grande, che ha offerto un modo unico di godersi le performance dell’artista.

Infine, avete letto che è in arrivo in Fortnite un nuovo evento che innesterà due grandiosi personaggi Marvel Comics?