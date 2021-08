Fortnite diventa come Among Us? Spunta un nuovo leak

Da diversi giorni si vocifera di una possibile collaborazione in arrivo tra Fortnite e Among Us, due dei fenomeni videoludici più popolari degli ultimi anni.

I rumor si sono fatti talmente insistenti da aver spinto gli stessi autori di Among Us a smentire l’evento: tuttavia, l’ultimo teaser di Fortnite potrebbe aver anticipato l’arrivo di un evento a tema, che non rappresenterebbe necessariamente una collaborazione ufficiale.

La mossa avrebbe senso da un punto di vista finanziario: Fortnite incassa già attualmente cifre incredibili e l’introduzione di una nuova modalità ispirata ad un altro gioco popolare aumenterebbe ulteriormente i guadagni della compagnia.

Ultimamente è molto chiacchierata anche la possibile introduzione di una modalità open world, soprattutto dopo l’ultimo leak che ha confermato alcune informazioni diffuse negli scorsi mesi.

Come riportato da DualShockers, l’account ufficiale di Fortnite ha infatti pubblicato una nuova immagine teaser che invita a ripulire il battle bus, ma i leaker sono convinti che dietro lo screenshot ci sia qualcosa di più grosso.

Indagando più a fondo sui file, si è infatti scoperto che la foto pubblicata presenta il nome in codice «ImpostorsTeaser», il che lascerebbe intuire l’arrivo di una modalità con impostori simile ad Among Us.

L’account FNAssist che si occupa di segnalare leak di Fortnite segnala dunque che questo potrebbe essere uno degli incarichi che i giocatori di Fortnite dovrebbero portare a termine, guardandosi le spalle dagli impostori.

A second "Imposters" Mode teaser coming on August 17th! Looks like Scrub the Battle Bus could be a task! pic.twitter.com/EQIa7Z6Fl0 — FNAssist – News & Leaks (@FN_Assist) August 15, 2021

I leaker si dicono quindi convinti che il 17 agosto arriverà quindi a tutti gli effetti un nuovo teaser della modalità in stile Among Us, che non è però stata ancora confermata ufficialmente.

Inoltre, Epic Games ha abituato ad aggiungere di proposito alcuni dettagli per ingannare i dataminer e sviarli, non rivelando quelle che sarebbero le loro vere intenzioni per il futuro di Fortnite.

In ogni caso, vi terremo naturalmente aggiornati qualora arrivassero conferme ufficiali sull’arrivo di una modalità in stile Among Us: nel frattempo, vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Fino al 6 settembre gli utenti potranno inoltre partecipare ad un evento con Ryan Reynolds protagonista, per celebrare il suo nuovo film al cinema.

Sono però disponibili ulteriori incarichi che permetteranno di sbloccare interamente i poteri del supereroe più grande di tutti i tempi.

Non è però l’unico supereroe ad essere arrivato recentemente su Fortnite: da adesso è possibile giocare con due amati protagonisti Marvel.