È passato un po' di tempo, ma una volta nel mondo dei videogiochi non c'era solo il basket secondo 2K con la sua ottima serie NBA 2K.

EA Sports, un tempo protagonista del genere con le serie NBA Live e NCAA March Madness, si è ritirata progressivamente dal campo, lasciando un vuoto per molti appassionati, specialmente per chi sentiva la mancanza di un titolo legato al basket universitario.

Ora, però, sembra che qualcosa stia cambiando e che Electronic Arts stia seriamente considerando un ritorno in questo segmento.

Tramite social network, infatti, l'account EA Sports ha condiviso una foto abbastanza emblematica:

«Portiamo la Madness. Riportiamola.», recita il post con una palla da basket con scritto "EA Sports" sopra.

Il post si riferisce ovviamente alla March Madness, ovvero il momento più importante della stagione del college basketball, ovvero un Torneo a eliminazione diretta che inizia a metà marzo e si conclude con la finale che quest’anno si giocherà il 5 aprile. Per venti giorni l’America e non solo si fermano per puntare i riflettori sui giocatori universitari.

Il ritorno del basket universitario secondo Electronic Arts è alimentato dal recente successo di EA Sports College Football 25, il gioco di football universitario che ha segnato un atteso ritorno sulla scena dopo un lungo periodo di assenza e negli USA in particolare ha sbancato. Il riscontro positivo di questo titolo ha apparentemente spinto EA a riflettere sulla riattivazione di altre serie sportive che erano state messe in pausa.

La decisione di EA di abbandonare i giochi di basket universitario in passato era legata principalmente a questioni legali riguardanti l'uso di nomi, immagini e somiglianze dei giocatori (NIL - Name, Image, Likeness) senza un'adeguata compensazione. Con i cambiamenti recenti nelle normative NCAA che ora consentono agli atleti universitari di monetizzare il proprio NIL, il panorama è radicalmente cambiato. Questo ha aperto la strada al ritorno di titoli come EA Sports College Football 25, e potrebbe fare lo stesso per il basket.

Ora, se qualcuno volesse portare anche un nuovo NBA Street noi saremmo contenti.