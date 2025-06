Il lancio di Nintendo Switch 2 sta per diventare ancora più caldo, perché Elden Ring Tarnished Edition sembra che stia per fissarsi una volta per tutte sul calendario di uscite della nuova console nipponica.

L'Entertainment Software Ratings Board (ESRB) ha recentemente classificato Elden Ring Tarnished Edition con rating M per contenuti maturi, un passaggio cruciale che spesso precede di poco l'annuncio ufficiale delle date di lancio (tramite My Nintendo News).

Quando un titolo viene infatti mandato all'ente di classificazione significa che sta per essere annunciato in maniera definitiva con tutti i dettagli che servono per la commercializzazione, tra cui appunto la valutazione dei contenuti per poterla fornire ai clienti e la data di uscita.

Non è infatti una novità che il capolavoro di From Software sia destinato a Nintendo Switch 2, ma Bandai Namco non aveva mai menzionato una data di uscita o un periodo generico di lancio.

Un buon momento per sapere la data di uscita di Elden Ring Tarnished Edition sarà sicuramente il Bandai Namco Summer Showcase previsto per mercoledì. La scelta di questo palcoscenico non sarebbe casuale, considerando l'importanza strategica che Elden Ring riveste nel portfolio dell'editore giapponese e l'opportunità di capitalizzare sull'entusiasmo generato dal lancio della nuova console Nintendo.

Nel frattempo, FromSoftware si gode il successo di Elden Ring Nightreign che sta macinando tantissimi soldi, nonostante le perplessità e le polemiche.

Le stime di Newzoo parlano di 3,5 milioni di copie vendute in appena due giorni di maggio, un dato che evidenzia la capacità di penetrazione dell'IP di Elden Ring. Parallelamente alle vendite, Fortnite continua a dominare il mercato dalla prima posizione degli incassi, seguito da EA Sports FC 25 al secondo posto e Call of Duty al terzo.

FromSoftware ha per altro un altro live-service game in arrivo, in esclusiva su Nintendo Switch 2, ovvero The Duskbloods. Andrà bene allo stesso modo? Il pubblico lo accoglierà con lo stesso entusiasmo, oppure verrà influenzato dal suo essere un prodotto in esclusiva?