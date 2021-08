Fortnite, svelato il nuovo evento con la supereroina più amata

I crossover tra Fortnite ed il mondo dei supereroi hanno dimostrato di essere vincenti ed apprezzati dai fan: adesso il prossimo evento inaugurerà l’arrivo di una delle protagoniste DC Comics più amate di tutti i tempi.

Naturalmente stiamo parlando di Wonder Woman: la guerriera amazzone è pronta a lasciare l’Isola Paradiso per combattere anche su Fortnite.

Pochi giorni fa è arrivato su Fortnite anche Superman, con un relativo evento che permetterà di sbloccare interamente tutti i suoi poteri.

Non è stato l’unico arrivo recente proveniente dall’universo DC: per celebrare l’arrivo al cinema di The Suicide Squad è stato reso disponibile anche uno dei suoi protagonisti.

Con un consueto aggiornamento sul proprio blog ufficiale, Epic Games ha ufficializzato il prossimo evento di Fortnite con la supereroina dei fumetti più amata di sempre.

I giocatori di Fortnite avranno la possibilità di ottenere gratis la skin di Wonder Woman in versione Corazzata, ma solo se vinceranno il prossimo evento che sarà disponibile da domani 18 agosto.

La Coppa Wonder Woman funziona proprio come gli altri eventi simili: un team composto da due persone dovrà cercare di ottenere il maggior numero di punti possibile, completando fino a 10 partite in tre ore.

Le migliori squadre di ciascuna regione otterranno gratuitamente il costume di Wonder Woman, oltre al suo dorso decorativo, prima che sia ufficialmente disponibile nel negozio oggetti.

In ogni caso, tutte le squadre che dovessero raggiungere almeno otto punti riceveranno comunque gratuitamente l’esclusiva schermata di caricamento Amazzoni onorarie.

Il bundle sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 20 agosto dalle ore 2.00 italiane ed includerà, oltre al già citato costume e dorso decorativo, anche il Deltaplano Ali d’aquila dorate, l’Ascia da battaglia di Atena e la schermata di caricamento Trinità della DC.

Wonder Woman si unirà dunque al già incredibile cast di supereroi disponibili, che al suo interno ha recentemente incluso anche due amati personaggi Marvel.

L’evento rappresenterà un buon passatempo in attesa di scoprire le novità in arrivo su Fortnite: un recente leak potrebbe aver anticipato una modalità in stile Among Us.

Ma non solo: sono emerse nuove conferme sull’arrivo di un’ulteriore modalità che trasformerebbe Fortnite in un open world sandbox.