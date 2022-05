Fortnite, domani arriva un crossover ‘stellare’ pieno di regali

Questa settimana, si celebra anche lo Star Wars Day, ossia la giornata del 4 maggio dedicata interamente alle novità della saga, tra cui anche un crossover con Fortnite.

Non è di certo la prima volta che il battle royale più famoso di sempre (che spopola anche su Amazon con un bel po’ di offerte speciali) riceve contenuti a tema Guerre Stellari.

Ad aprile, un indizio svelato nel nuovo evento di Epic Games suggeriva infatti l’arrivo nientemeno che dell’iconico Darth Vader.

Senza contare anche che a dicembre dello scorso anno Fortnite ha deciso di celebrare la Vigilia di Natale con un amato personaggio di Star Wars.

Ora, come riportato anche da The Gamer, lo Star Wars Day 2022 promette di essere davvero ricco di novità ed extra gratuiti per tutti i giocatori, dalle spade laser, alle skin, passando per i fucili blaster.

Ci sono state voci per settimane circa il fatto che i giocatori di Fortnite avrebbero avuto ancora una volta la possibilità di brandire oggetti di Star War, e così sarà.

Le spade laser saranno infatti disponibili in giro per l’isola nei colori verde, blu, viola, e nella versione rossa di Kylo Ren.

Per quanto riguarda le skin, nove dei dieci personaggi di Star Wars precedentemente aggiunti a Fortnite saranno disponibili nel corso delle prossime due settimane. L’unico personaggio che non tornerà sull’isola è il Mandaloriano.

Di convesso, Boba Fett tornerà, così come Rey e Finn, originariamente aggiunti al gioco nel 2019.

Star Wars Returns to Fortnite this May 2022!

May the 4th be with you in Fortnite as Star Wars returns to the Island! Wield Lightsabers and the E-11 Blaster Rifle and get your favorite Outfits in the Item Shop.https://t.co/SeF0o1VMbm pic.twitter.com/8jPdSkfJUA

— iFireMonkey (@iFireMonkey) May 3, 2022